Primul deces cu virus gripal din acest sezon a fost confirmat, la un bărbat cu vârsta până în 65 de ani din judeţul Cluj. Bărbatul avea şi alte afecţiuni medicale şi nu era vaccinat.

Gripa face prima victimă din acest sezon. INSP a confirmat primul deces - Sursa: Shutterstock

Săptămâna trecută, au fost înregistrate 201 cazuri de gripă clinică la nivel naţional şi 12 cazuri de gripă confirmată de laborator.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 5-11 octombrie au fost raportate 82.363 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 2,7% mai multe cazuri faţă de săptămâna anterioară (80.193) şi cu 2,8% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (84.736).

Variaţia în plus faţă de media calculată de 81.497 a cazurilor din ultimele sezoane (2018-2026, fără sezoanele pandemice) a fost de 1,1%.

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Totodată, au fost înregistrate 201 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 210 raportate în săptămâna anterioară şi cu 296 de cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent.

În acelaşi interval, s-au semnalat 12 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 5 mai multe faţă de săptămâna precedentă.

În plus, au fost 12 cazuri de gripă confirmată de laborator (3 cu virus gripal AH1, 3 cu virus gripal A nesubtipat, 3 cu virus gripal netipat, 1 caz cu virus gripal B şi 2 cazuri cu co-infecţie de virus gripal A+B).

Potrivit sursei citate, a fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon. Este vorba de un bărbat din grupa de vârstă ≥65 de ani, din judeţul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare.

Până în 11 octombrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 256.556 de vaccinări antigripale (252.147 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 1.991 de vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

De la începutul sezonului au fost raportate 13 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 3 cu virus gripal AH1, 4 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 3 cazuri cu virus netipat, un caz cu virus gripal B şi 2 cazuri cu co-infecţie de virus gripal A+B.