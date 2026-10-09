Cel mai prescris dintre serurile de imunizare nu se mai găseşte, iar stocurile viitoare sunt incerte. Sunt disponibile însă alte variante, pe care fie medicii nu le scriu pe reţetă, fie pacienţii le refuză. Între timp, au apărut şi primele cazuri de gripă. Iar INSP a raportat peste 80.000 de infecţii respiratorii într-o singură săptămână.

Discuţie camera ascunsă

Client: Aveti Vaxigrip cumva? Nu?

Farmacist: Avem Influvac.

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Client: Dar dacă pe reţetă e trecut Vaxigrip, nu puteţi să-mi daţi altceva?

Farmacist: Nu. Eu vă dau ce scrie acolo.

Client: Aveţi Vaxigrip?

Farmacist: Nu.

Patru farmacii diferite din Bucureşti. În fiecare, am căutat vaccinul gripal. Cel mai popular dintre ele, mai exact, produs în Franţa. Răspunsul a fost același peste tot: nu mai este pe stoc.

Client: Ştiţi cumva dacă mai primiţi?

Farmacist: Nu ştiu să vă zic când. Mai primim, dar nu ştiu când.

Farmacist: Din păcate l-am terminat.

Reporter: Şi mai aduceţi?

Farmacist: Spre sfârşitul lunii ar trebui să mai vină.

Până atunci, în farmacii se fac liste şi rezervări. Deşi, există şi alte variante de vaccin disponibile. Cu aceleaşi proprietăţi. Şi care oferă aceeaşi protecţie.

Principalul înlocuitor pentru vaxigrip este influvac, potrivit pentru toate categoriile de vârstă,. Mai există fleunz care este potrivit pentru copii cu vârsta între 2 şi 18 ani, dar şi efluelda, potrivit persoanelor de peste 60 de ani.

Problema, susţin farmaciştii, este că mulţi medici de familie prescriu varianta cea mai veche de vaccin gripal, din obişnuiţă. Sau din obişnuinţa pacienţilor. Iar o dată reţeta tipărită, din farmacie nu se poate elibera alternativa.

"În acest moment avem suficinet vaccin nazal fluenda, dar nu mai avem deloc vaccin vaxigrip. Se găseşte, dar în cantităţi destul de mici efluenda şi influvac. Fiecare îşi scrie vaccinul şi fiecare pacient îşi doreşte ceva anume. Probabil pacienţii s-au obişnuit cu un anumit tip de vaccin, dar sunt la fel de bune toate.", explică Camelia Păun, medic de familie.

Prin urmare, mulţi preferă să caute din farmacie în farmacie serul care le-a mai fost administrat în trecut ...

"Am încercat şi nu am găsit. Am încercat la vreo 7-8 farmacii. Unii nu au primit, iar alţii au primit şi au epuizat stocul şi să revin spre sfârşitul lunii.", spune o clientă.

"Am întâlnit chestia asta o gramadă ca părinte. Ce se află în farmacii şi ce ştiu medicii nu e acelaşi lucru.", adaugă o altă clientă.

Farmaciştii ne-au explicat şi de ce stocurile s-au epuizat atât de rapid în acest sezon.

"A fost o cerere foarte mare din partea pacienților și în multe farmacii s-au epuizat stocurile de vaccin. Dar urmează să vină a doua tranșă din precomenzile făcute anterior.", spune Beatrice Speteanu, farmacist şef.

Vaccinarea antigripală este gratuită pentru copii, femei însărcinate, pacienţi cu boli cronice şi vârstnici de peste 65 de ani. Cei cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, pot primi rețetă compensată în proporţie de 50%.