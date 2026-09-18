Criza din Unitățile de Primiri Urgențe a fost rezolvată cu bani de la alţi bolnavi. Aproape 100 de milioane de lei a mutat Ministerul Sănătății dintr-o parte în alta pentru a acoperi cheltuielile din octombrie. E o situaţie de avarie, susţine ministrul, în timp ce asociațiile de pacienți avertizează: alţi bolnavi riscă să rămână fără tratament. Până la finalul anului, mai e nevoie de încă un miliard de lei. Şi fără un Guvern cu puteri depline, nu putem vorbi despre o rectificare bugetară care ar rezolva problema.

Urgențele trebuie să funcționeze. Ambulanțele trebuie să plece la cazuri. Iar salariile trebuie plătite. În octombrie, lipseau însă 98 de milioane de lei.

Banii pentru Unităţile de Primiri Urgențe și Ambulanță au fost găsiți. Dar, în loc să vină dintr-o finanțare nouă, 56 de milioane de lei sunt luați din alte programe de sănătate, iar alte 42 de milioane din fondul de salarii al medicilor rezidenți. Așa se acoperă, acum, gaura de 98 de milioane de lei.

Mai exact, 26 de milioane vin din programul HIV/SIDA, 20 de milioane de lei din Programul de Vaccinare, 7 milioane de la programul de transfuzii şi alte 3 milioane de la programul Mama și Copilul. Banii merg către salariile și materialele necesare în Unităţile de Primiri Urgenţe.

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"Nu aceasta este normalitatea după care trebuie să funcționăm în sistemul de sănătate. Soluțiile de avarii sunt soluții temporare. Înseamnă că de la aceste programe care aveau acoperire în luna decembrie ca și finanțare, pentru luna decembrie va trebui găsită o soluție.", spune Cseke Attila, Ministrul interimar al Sănătăţii.

Iar cei 42 de milioane de lei luați din fondul de salarii al rezidenților ajung pentru funcționarea Ambulanței și pentru cheltuielile Camerelor de Gardă ale spitalelor aflate în subordinea autorităților locale. Pacienții cu HIV, însă, se întreabă dacă îşi vor mai primi tratamentele.

"Unii pacienţi nu vor găsi la spital tot tratamentul de care au nevoie pentru luna octombrie. Mare parte din țară va întrerupe undeva la începutul lunii noiembrie. Este risc vital, e risc să ajungă în eșec terapeutic. S-au muncit ani de zile să țină virusul sub control, să ia tratament zilnic.", spune Iulian Petre, Preşedinte Unopa.

Şi medicii rezidenţi speră să nu existe întârzieri la plata salariilor.

"Majoritatea colegilor nu cred că au foarte multe fonduri de rezervă, ceea ce ar însemna că în luna decembrie... ar fi un lucru grav dacă s-ar amâna plata salariilor sau ar avea loc o plată fracționată. Sper să nu ajungem într-un scenariu în care să nu avem rectificare până la mijlocul lunii octobrie.", precizează Diana Nastasă, Preşedintele Societăţii Medicilor Rezidenţi.

"Dacă situația nu se rezolvă, va fi practic fără precedent în ceea ce trebuie să se întâmple nivelul de daune sociale, medicale, economice.", spune Vlad Zaha, criminolog.

Un Guvern cu puteri depline ar putea debloca şi reţinerea de 10% prevăzută în legea bugetului de stat.

"La Ministerul Sănățății această deblocare ar fi rezolvat jumătate din necesarul pe care îl avem până la sfârșitul anului. Cealaltă jumătate nu poate veni decât din rectificare bugetară. Și pentru asta trebuie să avem un guvern cu puteri de plină. nu se poate să nu avem rectificare bugetară, pentru că nu putem să oprim sistemul sanitar românesc.", explică Cseke Attila, Ministrul interimar al Sănătăţii.

Ministerul Sănătății spune că până la sfârșitul anului mai are nevoie de aproximativ 980 de milioane de lei.