Siegfried Mureșan anunţă ce va face dacă va constata că nu are voturile necesare pentru învestirea Guvernului

Siegfried Mureșan, propus de președintele Nicușor Dan pentru a forma Guvernul, a anunțat, vineri seară, că nu ia în calcul să-și depună mandatul în cazul în care, la finalul perioadei în care trebuie să prezinte Cabinetul, va constata că nu are voturile necesare.

"Nu, nu iau în calcul să-mi depun mandatul", a declarat, vineri seară, la Digi 24, Siegfried Mureşan, întrebat ce va face dacă va constata că nu va avea voturile necesare pentru învestirea Guvernului pe care-l va propune, potrivit News.ro.

El a precizat că în niciun scenariu nu se va ajunge la depunerea mandatului: "Nu am în vedere depunerea mandatului, nu".

Aritmetica parlamentară arată că va fi dificil să se obţină cele 233 de voturi necesare pentru ca Guvernul Mureşan să treacă de Parlament.

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Premierul desemant a spus că după finalizarea redactării programului de guvernare, acesta urmează să aibă consultări directe cu parlamentarii pentru a le prezenta prioritățile noului executiv și pentru a asigura sprijinul politic necesar.

"Vom lucra la programul de guvernare. După care ne vom întâlni cu parlamentarii. Vom prezenta programul nostru parlamentarilor. După care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament", a continuat premierul desemnat.

"Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de învestitură", a mai spus Mureșan.

Președintele încă nu a semnat numirea pentru a fi publicată în Monitorul Oficial, urmând ca acest demers să fie realizat luni. După publicarea decretului, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a-și găsi susținere în Parlament, dar și pentru a-și configura cabinetul de miniștri și programul de guvernare.

Mureşan a fost nominalizat, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a forma Guvernul, în încercarea de a debloca criza politică, dar şeful statului a precizat ulterior că va semna doar sâmbătă decretul de nominalizare, acesta urmând a fi publicat luni în Monitorul Oficial.