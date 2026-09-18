Islanda caută muncitori români. Meseria în care salariul ajunge la aproape 4.500 de euro net pe lună

Islanda angajează români. Țara nordică, în care trăiesc mai puțin de jumătate de milion de locuitori, caută muncitori cu experiență pentru a acoperi deficitul de forță de muncă. Potrivit anunțurilor de angajare publicate online, salariile sunt atractive, mai ales în comparație cu veniturile pe care un român le-ar obține pe același post în țară, iar beneficiile sunt, de asemenea, pe măsură.

Potrivit unui anunț de angajare pentru Islanda, românii cu experiență profesională pot câștiga până la aproximativ 4.500 de euro net pe lună pentru postul de instalator tehnico-sanitar.

Principalele responsabilități sunt instalarea, repararea și întreținerea conductelor, supapelor, fitingurilor, sistemelor de drenaj și a instalațiilor sanitare în clădiri comerciale și rezidențiale, vechi și noi, lucrul cu fitinguri din PEX-AL și țevi din oțel turnat sau plastic, respectarea planurilor și schițelor de construcție, precum și efectuarea inspecțiilor de rutină ale sistemelor de instalații sanitare și de drenaj.

Ce oferă angajatorul. Salarii de aproape 4.500 de euro net

Angajatorul precizează în anunț că salariul oferit este de 4.472 de euro net pe lună, calculat pentru 206 ore lucrate, după deducerea tuturor taxelor și a costului cazării. Cazarea angajaților este organizată de angajator, în camere duble.

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De asemenea, angajatorul plătește contribuțiile sociale și impozitele datorate în Islanda pentru angajat. Salariații beneficiază de asigurare medicală, iar concediul plătit este acordat conform legislației din țara nordică.

Aceștia beneficiază și de sprijin din partea consultanților companiei, iar traducerea și pregătirea profesională a CV-ului și a altor documente în limba engleză, necesare pentru angajare, sunt asigurate gratuit de angajator.

Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească angajații

Pentru ocuparea postului, potențialii angajați trebuie să aibă minimum cinci ani de experiență în domeniu, permis de conducere categoria B și cunoștințe de limba engleză la nivel conversațional. De asemenea, aceștia trebuie să aibă cazierul curat.

Diploma de calificare nu este obligatorie, însă constituie un avantaj.

Potrivit datelor Ambasadei României în Regatul Danemarcei, în Islanda trăiesc, în prezent, peste 5.000 de cetățeni români. Cei mai mulți locuiesc și își desfășoară activitatea în capitala Reykjavik și în Akureyri, al doilea cel mai mare oraș islandez, aflat în nordul insulei.

Domeniile de activitate preferate de românii din Islanda sunt ingineria, construcțiile, sportul și industria piscicolă.