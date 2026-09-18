Vremea de mâine 19 septembrie. Ploi, descărcări electrice şi vânt în mai multe zone, apoi maxime de 32°C

Vremea se menţine caldă în mare parte din ţară, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade. În unele zone sunt aşteptate însă averse şi descărcări electrice, mai ales în Moldova, nordul Munteniei şi în zona montană, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor. În Bucureşti se vor înregistra până la 30 de grade, în timp ce la Cluj temperaturile vor ajunge la 22 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin în sud și în sud-est, iar în rest vor fi înnorări temporare. Izolat va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp) în Carpații Orientali, Moldova și posibil în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 19 septembrie în ţară

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2...5 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 19 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mai caldă, iar temperaturile vor urca până la 22 de grade. Sunt așteptate și ploi, însă acestea vor fi mai reduse cantitativ.

Vremea de mâine 19 septembrie la munte

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2...5 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40...45 km/h).