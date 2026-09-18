După mai bine de patru luni de criză politică, avem, în sfârșit, un premier desemnat. Siegfried Mureșan a fost propunerea făcută ieri de preşedintele Nicuşor Dan, după un maraton de mai bine șase ore de consultări la Cotroceni.

Bianca Iacob, reporter Observator: În această situație Siegfried Mureșan ar avea nevoie de 64 de voturi pentru a putea primi învestitura, să preia mandatul la Palatul Victoria.

Și de ce? Pentru că dacă ne uităm la structura actuală a Parlamentului, PNL are 80 de senatori și deputați, USR 58, iar UDMR 31. Vorbesc despre cele trei partide pentru că Siegfried Mureşan e propunere pe care cele trei partide au făcut-o în urmă cu trei luni. Lucru punctat, de altfel, și în conferința de presă.

Însă, Parlamentul are 464 de mandate ocupate, iar pentru învestirea Guvernului este nevoie de majoritate, după cum bine știm, 233 de voturi. Dacă ar obține toate cele 17 voturi și de la grupul minorităților naționale, tot ar mai avea nevoie de încă 47 de parlamentari.

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Asta înseamnă că urmează negocieri cu PSD, negocieri anunțate acum în această declarație de presă susținută de la Palatul Parlamentului, de săptămâna viitoare, pentru că vor începe să lucreze la acest program de guvernare, la priorități și vor începe discuțiile cu parlamentarii pentru a obține voturile necesare.

Și, spunea liderul UDMR, Tanczos Barna, că cea mai bună soluție pentru acest guvern ar fi o rotativă, propunerea acestei rotative. Am mai auzit de această propunere, a mai funcționat în trecut între PSD și PNL pentru a putea primi voturile de la PSD, să înceapă conducerea Guvernului, practic mandatul lui Siegfried Mureșan, iar apoi să vină un premier de la PSD.

Doar că am auzit și declarațiile celor de la PSD, cel puțin în drumul meu aseară la întoarcerea de la Strasbourg, de la plenară, unul dintre europarlamentarii PSD spunea că dacă le vor prelua toate punctele cu sigla PSD, atunci vor sta de vorbă, însă convingerea lor este că această propunere va pica la vot. E clar că vor fi zile de negocieri și tensiuni politice, pentru că Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru formarea acestui program de guvernare și mai apoi să ceară votul de învestitură.

Și dacă ne uităm și la ce spunea președintele în această dimineață, Nicușor Dan, aflat în Ucraina, spunea că își dorește ca această propunere să fie votată de Parlamentul României și întrebat despre declanșarea alegerilor anticipate, dacă această propunere va pica la vot, spunea președintele României că să ne uităm mai întâi la prima etapă.

A fost această discuție a alegerilor anticipate și este în continuare în spațiul public, pentru că am văzut prima nominalizare a președintelui, Eugen Tomac, n-a ajuns la vot, a doua, Adrian Veștea, a picat la votul de învestitură aici în Parlamentul României.

Așadar, calcule, scenarii și negocieri pentru ceea ce urmează în zilele următoare, pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Deocamdată această desemnare nu a fost semnată de președinte și deci nici publicată în Monitorul Oficial, spunea șeful statului că va face acest lucru mâine la Bistrița, pentru că, repet, în acest moment este în Ucraina.