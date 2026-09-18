Kremlinul predă lumii o lecție de "democrație" cu ajutorul armelor automate. În regiunile anexate din Ucraina, militarii înarmați până în dinți au stat în secții și s-au asigurat că toți participanții la alegerile parlamentare votează așa cum a cerut Vladimir Putin. În acest timp, Donald Trump este gata să dea o nouă lovitură aliaților din NATO. Washingtonul ia în calcul să retragă jumătate din trupele sale din Europa în lunile următoare.

În regiunea Donețk, anexată cu forța de Rusia, alegătorii au fost primiți în secții cu controale ca pe aeroporturi. Ucrainenii care au votat pentru prima dată cu pașaportul rusesc au fost supravegheați de militari înarmați până în dinți și de portretul lui Vladimir Putin. Ca să ridice moralul oamenilor, copiii au cântat melodii patriotice.

"Sperăm că viața în regiunea noastră se va îmbunătăți, că oamenii nu vor mai pleca, că mai mulți copii vor merge la școală. [...] Îl iubim cu adevărat pe președintele nostru și îl vom urma oriunde", spun oamenii.

La 1.200 de kilometri distanță, Vladimir Putin a votat electronic, din confortul biroului de la Kremlin. Sondajele arată că partidul Rusia Unită al președintelui rus ar putea obține 50% dintre voturi și va avea control absolut în următorii patru ani. Rușii de rând nu își fac nicio speranță.

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"Cred că există o probabilitate mare ca rezultatele să fie exact cele pe care și le doresc organizatorii. Este foarte ușor să falsifici votul electronic", spun oamenii.

Trump vrea să-i facă un "cadou" lui Putin

Pe lângă triumful la alegeri, Putin primește un cadou și de la Washington. Donald Trump vrea să semneze acorduri economice cu Rusia înainte de sfârșitul războiului și este gata să lase Europa pe cont propriu.

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În prezent, în România sunt peste o mie de militari americani.

"Faptul că numărul acesta a crescut în ultima perioadă este un semnal relevant. Este o relație corectă pe care noi o avem, este un semnal de care noi avem nevoie", spunea ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Serviciile poloneze au aflat că Putin ar ataca direct una din ţările care susţin Kievul

Propunerea finală îi va fi prezentată președintelui american pe 6 noiembrie și vine în momentul cel mai periculos pentru Europa. Serviciile de informații poloneze au aflat că Putin va ataca direct una dintre țările care susțin Kievul.

"Există un risc real ca drone sau alte tipuri de proiectile să pătrundă pe teritoriul uneia sau mai multor țări de pe flancul estic și chiar să provoace distrugeri. Iar versiunea oficială va fi că este vorba despre un accident", spunea premierul Poloniei, Donald Tusk.

Moscova se bazează și pe aliații europeni. Premierul Slovaciei a avertizat că țara lui nu va intra în război din cauza Articolului 5 al NATO, care prevede că toate statele trebuie să răspundă dacă unul este atacat.