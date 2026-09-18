Se poartă culoarea! Noua modă în amenajări interioare aduce în case idei şi combinaţii cel puţin îndrăzneţe. Decorurile în alb, bej şi gri sunt completate acum de culori stridente, texturi inedite sau chiar influenţe din alte culturi.

Tot ce nu am avut curaj să facem ani de zile, în materie de amenajări interioare, acum e permis.

O cameră urmează să fie amenajată. Proprietarul nu are foarte multe idei, dar ştie că-şi doreşte ceva de efect. Şi cu o astfel de idee cu siguranţă va ieşi din tipare, pentru că avem un tapet cu poveste, o canapea verde, cu inserţii portocalii şi o plantă foarte interesantă.

"Această colecţie are la bază inspiraţie venită din Orient, este practic inspiraţie oriental - asiatică. Trebuie să avem povestea iniţială de la care trebuie să plecăm şi să dea coerenţă întregii amenajări pe care vrem să o facem.", spune Oana Vlădilă, producător mobilă şi tapet.

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Când nu vrem să investim o avere în renovare, putem schimba aspectul locuinţei cu doar câteva pete de culoare.

"Cum a fost moda cu toate spaţiile uni, neutre, bej, mi se pare că un accent de culoare schimbă foarte mult spaţiul!", spune o persoană.

Putem începe cu o bibliotecă roşie sau albastră.

"Clientul poate să comande biblioteca în 80 de tipuri de culori. Roşu, albastru, pe piaţa internă produsele colorate se vând destul de bine!", explică Szel Gabor, producător de mobilă.

Un astfel de obiect de mobilier costă 1.800 de lei. Sunt la modă şi dressing-urile cu uşi transparente.

"E tot cu sticlă! În general, dacă ai un dressing atât de deschis ar trebui să ai ordine înăuntru! Combinăm texturi, culori, materiale diverse, accesorii. Avem o bucătărie care se transformă în atelier. Întotdeauna trebuie să ne păstrăm spaţiu în apartament pentru hobbyurile noastre. Dormitorul se transformă într-un cinema pe timp de seară.", spune Vlad, director creativ producător de mobilă.

"Casa trebuie să fie pentru fiecare om locul în care ne încărcăm bateriile. Întregul univers trebuie să-ţi servească tot ceea ce nu-ţi serveşte în exterior!", adaugă designerul.

Ca să facă faţă provocărilor din piaţă, producătorii români de mobilă s-au reinventat în ultimul an. Creaţiile lor pot fi văzute până duminică, la cel mai mare târg de profil de la Romexpo.