13 martie, Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 13 martie, sunt prăznuiţi Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, şi Sfânta Ipomoni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni sunt prăznuiţi pe 13 martie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, a fost izgnonit de Împăratul Leon Armeanul (813-820) în Insula Proconis, pentru că a sprijinit cinstirea sfintelor icoane. Conform crestinortodox.ro, a trecut la cele veşnice în 828, după 13 ani de chinuri petrecuţi pe insula respectivă.

În secolul al IX-lea, Împăraţii Teodora şi Mihail au restabilit cultul sfintelor icoane, l-au alungat pe Patriarhul Ioan şi l-au ales ca patriarh pe Metodie. După patru ani, Patriarhul Metodie a cerut împăraţilor să-i permită să aducă la Constantinopol moaştele Sfântului Nichifor.

După ce a primit acordul acestora, Patriarhul Metodie a luat cu sine câţiva preoţi şi monahi şi s-au dus în Insula Proconis. În Mănăstirea Sfântului Mucenic Teodor au aflat cinstitul trup al Sfântului Nichifor, întreg cu totul, neavând nici urmă de stricăciune şi dând bună mireasmă.

Moaştele sale au fost aşezate mai întâi în Biserica Sfintei Sofia, iar a doua zi în Biserica "Sfinţii Apostoli". Sfântul Nichifor este cinstit de Biserica Ortodoxă şi pe 2 iunie.

Sfânta Ipomoni s-a născut în jurul anului 1372, în familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducătorii şi moştenitorii regâtului sârb al lui Ştefan Duşan. Este demn de amintit faptul ca mulţi dintre strămoşii ei au fost sfinţi, precum Sfântul Ştefan Nemanja sau Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir. Sfânta Ipomoni este prăznuită de două ori pe an, pe 13 martie, în ziua trecerii sale la cele veşnice, şi pe 29 mai, ziua căderii Constantinopolului şi a morţii fiului ei, Împăratul Constantin XI Paleologul.

