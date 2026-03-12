Antena Meniu Search
x

Curs valutar

13 martie, Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 13 martie, sunt prăznuiţi Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, şi Sfânta Ipomoni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 13:27
Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni sunt prăznuiţi pe 13 martie Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni sunt prăznuiţi pe 13 martie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, a fost izgnonit de Împăratul Leon Armeanul (813-820) în Insula Proconis, pentru că a sprijinit cinstirea sfintelor icoane. Conform crestinortodox.ro, a trecut la cele veşnice în 828, după 13 ani de chinuri petrecuţi pe insula respectivă.

În secolul al IX-lea, Împăraţii Teodora şi Mihail au restabilit cultul sfintelor icoane, l-au alungat pe Patriarhul Ioan şi l-au ales ca patriarh pe Metodie. După patru ani, Patriarhul Metodie a cerut împăraţilor să-i permită să aducă la Constantinopol moaştele Sfântului Nichifor.

După ce a primit acordul acestora, Patriarhul Metodie a luat cu sine câţiva preoţi şi monahi şi s-au dus în Insula Proconis. În Mănăstirea Sfântului Mucenic Teodor au aflat cinstitul trup al Sfântului Nichifor, întreg cu totul, neavând nici urmă de stricăciune şi dând bună mireasmă.

Articolul continuă după reclamă

Moaştele sale au fost aşezate mai întâi în Biserica Sfintei Sofia, iar a doua zi în Biserica "Sfinţii Apostoli". Sfântul Nichifor este cinstit de Biserica Ortodoxă şi pe 2 iunie.

Sfânta Ipomoni s-a născut în jurul anului 1372, în familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducătorii şi moştenitorii regâtului sârb al lui Ştefan Duşan. Este demn de amintit faptul ca mulţi dintre strămoşii ei au fost sfinţi, precum Sfântul Ştefan Nemanja sau Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir. Sfânta Ipomoni este prăznuită de două ori pe an, pe 13 martie, în ziua trecerii sale la cele veşnice, şi pe 29 mai, ziua căderii Constantinopolului şi a morţii fiului ei, Împăratul Constantin XI Paleologul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul nichifor 13 martie sarbatoare sfanta ipomoni 13 martie sarbatoare
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri sociale » 13 martie, Sfântul Nichifor şi Sfânta Ipomoni. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox