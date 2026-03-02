2 martie, Sfântul Teodot şi Sfântul Nicolae Planas. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 2 martie, sunt prăznuiţi Sfântul Teodot şi Sfântul Nicolae Planas, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Teodot şi Sfântul Nicolae Planas sunt prăznuiţi pe 2 martie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfântul Teodot s-a născut în Galatia (Asia Mică) şi a fost episcop al cetăţii Cirene din Cipru. Conform crestinortodox.ro, în timp ce Împăratul Liciniu îi persecuta pe creştini pentru că nu aduceau jertfe zeilor, Teodot le cerea păgânilor să se închine lui Hristos.

Când Sabin, conducătorul insulei Cipru, l-a sfătuit pe Teodot să se lepede de Hristos, acesta a răspuns: "Dacă ai şti tu bunătatea Dumnezeului meu, în Care îmi pun eu nădejdea, şi Care în urma acestor chinuri mă va încununa pe mine cu fericita nemurire, şi tu ai vrea să suferi aceste chinuri numai să dobândeşti ceea ce am".

Sfântul Teodot este întemniţat şi supus la diverse chinuri. La început, l-au pus pe un grătar de fier sub care au aprins un foc, iar apoi i-au bătut cuie în tălpi şi l-au pus să meargă. Mulţi din cei ce au văzut cu câtă răbdare îndura chinurile, au primit credinţa în Hristos.

Sfântul Teodot a fost eliberat în vremea Sfântului Constantin cel Mare şi a trecut la cele veşnice în 326.

Pe 2 martie 2026 se împlinesc şi 94 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi.

Întreaga viaţă a Sfântului Nicolae Planas a fost una caracterizată de jertfă. El a trăit în mijlocul oamenilor, fiind o pildă vie de vieţuire creştină.

Sfântul Nicolae Planas este cunoscut ca ocrotitor al celor căsătoriţi, deoarece multe sunt familiile care, în urma rugăciunilor către sfânt, au dobândit liniştea.

Acest fapt nu înseamnă neapărat că atunci când îi cerem ajutorul în rugăciune, vom fi feriţi de ispite, ci mai degrabă să avem credinţă că, prin ajutorul sfântului, vom avea puterea de a le birui.

