16 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 martie

Pe 16 martie 37, Caligula devine împărat roman după moartea unchiului său, Tiberius. Pe 16 martie 455, Împăratul roman Valentinian al III-lea a fost asasinat. Pe 16 martie 1457 a fost executat Ladislau de Hunedoara, fiul mai mare al lui Iancu de Hunedoara, de către nobilimea maghiară. Pe 16 martie 1792, Regele Gustav al III-lea al Suediei a fost împușcat. A murit pe 29 martie, în același an. Pe 16 martie 1821, Tudor Vladimirescu, ajuns la Bolintin, a lansat "Proclamația către bucureșteni", prin care îi chema pe aceștia la lupta antiotomană. Pe 16 martie 1871, Guvernul Lascăr Catargiu a dizolvat Parlamentul. Pe 16 martie 1939, în Al Doilea Război Mondial, trupele germane au preluat puterea în Cehoslovacia. Pe 16 martie 1939, de la Cetatea din Praga, Hitler proclamă Boemia și Moravia protectorat german.

Pe 16 martie 1945, orașul german Würzburg a fost distrus în proporție de 90% de un bombardament britanic, în numai 20 de minute. Au decedat 5.000 de persoane. Pe 16 martie 1963, a erupt Vulcanul Agung, din Bali. Circa 11.000 de oameni şi-au pierdut viaţa. Pe 16 martie 1965 a avut loc premiera filmului "Pădurea spânzuraților", în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. Pe 16 martie 1978, Aldo Moro, politician italian, fost prim ministru, a fost răpit de un comando al grupului terorist "Brigăzile roșii". Mai târziu a fost ucis de răpitorii săi. Pe 16 martie 1985, jurnalistul american Terry Anderson a fost răpit de teroriști la Beirut, Liban, și a fost eliberat în 1991, după 2.454 de zile petrecute în captivitate. Pe 16 martie 1995, Mississippi a ratificat formal Amendamentul al 13-lea, devenind ultimul stat din Statele Unite care a aprobat abolirea sclaviei. Pe 16 martie 1999, Comisia Europeană, prezidată de Jacques Santer, și-a anunțat demisia, fapt fără precedent în istoria instituției europene. Pe 16 martie 2012, Parlamentul Republicii Moldova îl alege pe Nicolae Timofti ca șef al statului. Pe 16 martie 2014, Crimeea votează, într-un referendum controversat, secesiunea de Ucraina pentru a se alătura Rusiei. Pe 16 martie 2023, un cutremur de 7,1 pe scara Richter, care a declanșat o avertizare de tsunami, a avut loc în Noua Zeelandă.

Nașteri pe 16 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 martie, de la James Madison, al 4-lea președinte al Statelor Unite, născut pe 16 martie 1751, sau fizicianul german Georg Simon Ohm, născut pe 16 martie 1789, şi până la prinţul imperial Ludovic Napoleon, singurul copil al Împăratului Napoleon al III-lea al Franței, născut pe 16 martie 1856, sau Josef Mengele, criminal de război nazist, născut pe 16 martie 1911.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 martie s-au născut personalităţi precum actorul şi regizorul american Jerry Lewis, născut pe 16 martie 1926, regizorul italian Bernardo Bertolucci, născut pe 16 martie 1941, actriţa franceză Isabelle Huppert, născută pe 16 martie 1953, sau actriţa americană Alexandra Daddario, născută pe 16 martie 1986.

Decese pe 16 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 martie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Tiberius, decedat pe 16 martie 37, Împăratul roman Valentinian al III-lea, decedat pe 16 martie 455, filosoful francez François de la Rochefoucauld, decedat pe 16 martie 1680, sau actorul american Stuart Whitman, decedat pe 16 martie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 16 martie, printre alţii, pe călugărul franciscan Fortunát Boros, victimă a regimului comunist, decedat pe 16 martie 1953, sculptorul Constantin Brâncuși, decedat pe 16 martie 1957, sau actriţa Elena Albu, decedată pe 16 martie 2003.

