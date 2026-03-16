17 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 martie

Pe 17 martie 45 î.Hr., în ultima sa victorie, Iulius Caesar învinge forțele lui Pompei, conduse de Titus Labienus și Pompei cel Tânăr, în Bătălia de la Munda. Pe 17 martie 180, Împăratul Marcus Aurelius moare, lăsându-l pe Commodus, în vârsta de 18 ani, împărat al Imperiului Roman. Pe 17 martie 1756, la New York este celebrată pentru prima dată Ziua Sfântului Patriciu (St. Patrick's Day). Pe 17 martie 1804, "Wilhelm Tell", piesa lui Friedrich Schiller, are premiera mondială la Teatrul Curții din Weimar, sub conducerea lui Johann Wolfgang von Goethe, care era directorul teatrului la acea vreme. Pe 17 martie 1826, Guvernul rus trimite un ultimatum la Constantinopol, cerând aplicarea Tratatului de la București, din 1812, și negocieri la Akkerman pentru rezolvarea diferendelor. Pe 17 martie 1861, în Italia, statele peninsulei și Regatul celor Două Sicilii au fost unite de Regele Victor Emmanuel al II-lea. Pe 17 martie 1866 a început să funcționeze Banca României, creată prin transformarea Băncii Imperiului Otoman sub numele de "Bank of Roumania". Primul președinte al Consiliului de Administrație a fost Ion Ghica.

Pe 17 martie 1891, transatlanticul britanic SS Utopia se ciocnește de nava de luptă blindată HMS Anson, în Golful Gibraltar, și se scufundă. 562 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 17 martie 1957, președintele statului Filipine, Ramon Magsaysay, și alte 24 de persoane mor într-un accident de avion la Cebu, Filipine. Pe 17 martie 1959, Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului, fuge din țară, autoexilându-se în India, după o răscoală armată nereușită a populației tibetane. Pe 17 martie 1969, Golda Meir devine prima femeie prim-ministru al statului Israel. Pe 17 martie 1991, în urma unui test antidoping, fotbalistul Diego Maradona a fost descoperit că consuma cocaină. Contractul său cu SSC Napoli va fi reziliat și va primi o suspendare de 15 luni. Pe 17 martie 1992, un referendum pentru a pune capăt apartheidului în Africa de Sud este adoptat cu 68,7% din voturi.

Nașteri pe 17 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 martie, de la prozatorul şi revoluţionarul paşoptist român Alecu Russo, născut pe 17 martie 1819, sau inginerul şi inventatorul german Gottlieb Daimler, născut pe 17 martie 1834, şi până la pianistul şi compozitorul american Nat King Cole, născut pe 17 martie 1919, sau balerinul şi coregraful rus Rudolf Nureev, născut pe 17 martie 1938.

Tot într-o zi de 17 martie s-au născut şi personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Giovanni Trapattoni, născut pe 17 martie 1939, actorul american Kurt Russell, născut pe 17 martie 1951, politicianul român Ilie Bolojan, născut pe 17 martie 1969, actorul şi cântăreţul român Liviu Vârciu, născut pe 17 martie 1981, sau canotorul român George Alexandru Palamariu, născut pe 17 martie 1991.

Decese pe 17 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 martie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Marcus Aurelius, decedat pe 17 martie 180, Sfântul Patrick, patron al Irlandei, decedat pe 17 martie 493, Harold I, rege al Angliei, decedat pe 17 martie 1040, fizicianul şi matematicianul austriac Christian Doppler, decedat pe 17 martie 1853, sau regizorul italian Luchino Visconti, decedat pe 17 martie 1976.

România i-a pierdut într-o zi de 17 martie, printre alţii, pe diplomatul şi politicianul Nicolae Titulescu, decedat pe 17 martie 1941, scriitorul Păstorel Teodoreanu, decedat pe 17 martie 1964, sau matematicianul Solomon Marcus, decedat pe 17 martie 2016.

