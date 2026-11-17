Un prim oraş din România a anunţat că va redeveni de bunăvoie comună. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentarii din Ialomița de la toate partidele, scrie Profit.ro .

Este vorba despre Căzănești, din județul Ialomița, care are aproximativ 2.900 de locuitori. Proiectul de lege a fost inițiat de cei patru parlamentari din Ialomița și a primit votul Camerei Deputaților în septembrie. Acum, inițiativa a ajuns în Senat.

"Probabil, pentru mulți dintre voi, este prima oară când auziți de orașul Căzănești. Din păcate, nici nu este un oraș prea vestit, este mai mult o comună, o comună din Bărăgan", argumenta unul dintre inițiatori, deputatul Sorin-George Oltenașu, cu privire la necesitatea proiectului, când acesta din urmă a fost adoptat de către Camera Deputaților în septembrie.

Potrivit inițiatorilor, localitatea are o economie bazată în principal pe agricultură și o infrastructură specifică mediului rural. Cu toate acestea, locuitorii plătesc taxe și impozite mai mari, specifice unui oraș, fără să beneficieze de servicii pe măsură.

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Nu e prima încercare de revenire la statutul de comună

"Este a treia încercare a oamenilor de aici. A treia încercare prin care se încearcă să se respecte adevărul economic. Localitatea Căzănești nu îndeplinește absolut niciun indicator pentru a continua să funcționeze ca un oraș.

Am reușit pentru această propunere legislativă, probabil pentru prima oară în Ialomița, să avem un consens politic, ca să spun așa - toți cei patru parlamentari de Ialomița am semnat această propunere legislativă", a mai arătat deputatul Oltenașu.

Potrivit legii, pentru a deveni oraș, o localitate trebuie să aibă cel puțin 10.000 de locuitori, iar 75% din populația ocupată să lucreze în alte domenii decât agricultura. Sunt necesare și condiții de infrastructură, precum rețele de apă și canalizare, dar și dotări sanitare și educaționale.