Vestita cabană "Babele", o emblemă a masivului Bucegi, a fost cumpărată de un fond de investiții cu sediul în Dubai, înființat de trei tineri antreprenori români din domeniul IT.

O vor transforma într-un hotel de 4 stele cu restaurant a la carte şi centru SPA. Noii proprietari au plătit 1,5 milioane de euro pentru cabană, dar bugetul total dedicat proiectului de transformare este estimat la aproximativ 10 milioane de euro.

Cabana Babele, construită în anul 1970, are 20 de camere şi a fost scoasă la vânzare anul trecut. Clădirea de la cota 2.200 se află însă într-o stare avansată de degradare de mai bine de 7 ani, fiind închisă oficial din toamna anului 2019.

Noul hotel de 4 stele de la Babele ar urma să fie deschis peste aproximativ trei ani, în anul 2029.