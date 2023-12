Vezi și

49% din buget se va duce pe cadouri pentru că vrem să îi facem fericiţi pe cei dragi, 39% pe partea alimentară. Cifrele sunt asemănătoare cu cele din anul 2022. La polul opus vedem că în luna decembrie, cheltuieli mai puţine sunt pentru haine şi pentru partea de înfrumuseţare.

Ce este Tornada Roşie, fenomenul care ne cuprinde mereu la sfârşitul anului

68% dintre români spun că sunt îngrijoraţi de situaţia lor financară, aşa că dintre aceştia 62% spun că vor căuta produse cât mai accesibile la preţ, 59% spun că vor avea grijă ca să nu cheltuie pentru lucruri care nu sunt esenţiale şi îşi vor planifica mult mai bine meniul pentru a face risipă alimentară.

Pentru această torndă roşie există şi o explicaţie, spun specialiştii, facem aceste cheltuieli multe în ultima lună din an pentru a fi mai fericiţi, după ce am avut un an plin de dificultăţi. Din păcate, imediat după sărbători ne-am dat seama că ne-am întins mult mai mult decât ne-am putea permite şi ajungem să regretăm.

Când vezi primii colindatori cu ursul în piețe, știi ca se apropie cea mai aglomerată perioada a anului. Zgomotul tobelor este acoperit doar de cel al claxoanelor din trafic.

Cristi Popovici, reporter Observator: Dacă vi se pare ca in aceste zile traficul este mai aglomerat ca niciodată, nu sunteți singurul. A început frenezia cumpărăturilor pentru cadourile de Crăciun. Iar în următoarele doua săptămâni, toate orașele mari vor arata ca adevarate furnicare. Asa ca pregătiți-vă pentru mult timp pierdut pe drumuri.

Iar în această perioadă, pare că toate duc la mall. Magazinele sunt pline de afişe roşii cu tot felul de reduceri, care ii fac pe oameni să scoată din buzunar și banii pe care nu-i au.

Reporter-români: Care este bugetul pentru sărbatori?

-Cam 2.500 de lei

-Vreo 3000 de euro

Tornada cheltuielilor de sfarsit de an a început în Vinerea Neagră, atunci când bugetele multor români s-au subţiat.

Cristi Popovici, reporter Observator: De Black Friday, cel mai mare retailer din România a avut vânzări record, 3 milioane de articole la o valoare de peste 700 de milioane de lei. De Crăciun, se așteaptă ca tendința sa fie tot in creștere, chiar dacă produsele nu mai sunt la reduceri.

Suntem victimele consumerismului, spun specialiștii. Adică ne cautam fericirea în cumparaturi și cheltuim mai mult decât trebuie pe produse de care, de multe ori, nu avem nevoie. Un studiu arată că 79% dintre români vor pune mâncarea şi cadourile în topul achiziţiilor de sărbători.

Codrin Scutaru, sociolog: Vine de undeva tentatia asta spre consumerism, din cei 30 de ani de comunism in care nu aveam acces la multe sortimente de cadouri si acum de multe ori exista tentatia de a cumpara multe lucruri pe care nu le folosesc.

De aceasta slăbiciune de natura psihologica profita comercianții, care reușesc sa vanda cel mai mult în luna cadourilor.

Si atunci ne punem întrebarea, cum facem sa nu mai cheltuim atât de mult, dar totuși sa oferim o bucurie celor dragi de sărbători. Răspunsul, surprinzător de simplu, l-am găsit în centrul Bucureștiului, la un grup de colindători veniţi din Transilvania.

