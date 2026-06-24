Medicul prof. dr. Ana Maria Alexandra Stănescu, președinte al Comisiei de specialitate Medicină de Familie din cadrul Ministerului Sănătății, a vorbit despre riscurile și limitele utilizării inteligenței artificiale în medicină, în cadrul unui material exclusiv Observator 16. Ea a explicat că deși AI-ul poate fi un instrument util pentru informare și orientare, pericolul apare atunci când pacienții îl folosesc pentru autodiagnostic și automedicație.

Prezentator: O am alături de mine pe doamna prof. dr. Ana Maria Stănescu. Cum credeți dumneavoastră că am putea folosi și acest gen de ajutor și, totuși, să ne păstrăm în siguranță în legătură cu informațiile medicale?

Prof. dr. Ana Maria Stănescu: Apreciez că ați dezbătut acest subiect, care este atât de la modă, pentru că foarte mulți pacienți folosesc deja inteligența artificială. Diferența o face modul în care o folosim. Nu putem stopa fenomenul, AI-ul este folosit deja, însă putem să îl reglementăm și putem avea grijă ca, atunci când căutăm informații, să nu ne punem singuri un diagnostic și să nu luăm tratament. Aici este problema.

Inteligența artificială poate fi folosită de pacienți pentru a se ghida, pentru a înțelege patologiile și pentru a-și pregăti un set de întrebări atunci când vin la medic. Toate acestea pot ajuta pacientul și pot deschide o cale de dialog cu medicul. Din punctul meu de vedere, aici am toată deschiderea. Problema mare apare atunci când vorbim despre diagnostic și tratament.

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Prezentator: Oamenii exact asta fac. Întreabă ChatGPT de ce îi doare capul, de ce le vine să vomite. Practic, cer un diagnostic. De ce este riscant? Care este diferența dintre modul în care pune un diagnostic un medic și modul în care o face ChatGPT?

Prof. dr. Ana Maria Stănescu: Când vorbim despre consultul medical, vorbim despre context, despre istoricul pacientului, despre vârstă, etnie, boli asociate și tratamente deja existente. Putem discuta despre alergii. Contextul contează foarte mult.

Consultul înseamnă mult mai mult decât simptomatologia pe care pacientul o scrie în ChatGPT. Avem nevoie de investigații, să examinăm pacientul, să facem o ecografie. Contează ca pacientul să vină la medic. Același simptom poate avea cauze diferite la doi sau trei pacienți.

Prezentator: Aveți dreptate. Tehnologia nu este un lucru rău. Ba chiar ar trebui să fie folosită mai mult de medici. Vă dau un exemplu uzual. Eu am folosit tehnologia și consultul online în cazul pediatriei. Aveam nevoie de o hârtie pentru analize și mi s-a părut foarte ușor să folosesc un astfel de instrument online. Acum avem reglementat acest lucru. La stat, cu medicii de familie, putem face asta? Există consultații online în România?

Prof. dr. Ana Maria Stănescu: Da. Din experiența pandemiei avem recomandarea de telemedicină la medicina de familie, în contract cu Casa de Asigurări. Într-adevăr, în anumite condiții putem oferi consultații prin telemedicină, ca medici de familie.

Prezentator: În legătură cu utilizarea inteligenței artificiale de către pacienți, spuneați că au fost discuții și la Parlamentul European. Vine o soluție de acolo? Ce spun specialiștii?

Prof. dr. Ana Maria Stănescu: Lucrurile sunt în continuă dinamică. Din păcate, noi nu putem ține pasul cu ritmul în care evoluează inteligența artificială, însă aceasta trebuie reglementată și în ceea ce privește utilizarea în medicină. Este un risc major dacă nu este utilizată corect și dacă medicul nu este implicat.

Reglementarea este în continuu proces de dezvoltare. Noi, ca medici, trebuie să ne asumăm în continuare decizia medicală și eventualele consecințe ale acesteia, inclusiv răspunderea profesională în cazul unui diagnostic greșit.

Putem utiliza inteligența artificială, însă judecata clinică rămâne esențială. Și pe noi ne ajută AI-ul în ceea ce privește managementul cabinetului, programările sau gestionarea unor baze mari de date. Dar când vine vorba despre diagnostic, judecata clinică este cea care contează.