Care este primul lucru pe care îl faceți când vă doare ceva? Probabil nu sunați la 112 și nici nu vă contactați medicul de familie… ci căutați rapid pe internet un răspuns. Cu toții facem asta, problema e când ne încredem prea mult în doctor ChatGPT și nu-l mai întrebăm și pe medicul adevărat. Pentru că oricât de logice și convingătoare par argumentele inteligenței artificiale, aceasta poate greși. Iar în medicină, o greșeală ne poate costa mult mai mult decât credem. Am făcut un experiment și am pus față în față recomandările ChatGPT cu cele ale doctorului specialist.

Pe vremuri întrebam farmacista din colț, cunoscuții, dar mai ales medicii. Astăzi, mulți români întreabă inteligența artificială atunci când îi doare ceva. Așa face și Ștefan, care recunoaște că atunci când nu se simte bine, primul impuls este să deschidă aplicația ChatGPT.

Ștefan, 23 de ani: Nu prea am acces facil la un medic ca să pot să întreb. Ori cu leacuri băbești, ori ce îmi spune ChatGPT. Îl mai folosesc pentru mici lucruri pentru care nu am răspuns.

Reporter: Și te-a ajutat?

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Ștefan: Vag. Ori îmi spunea că rămân fără un picior, ori îmi spunea că dacă mă culc o să îmi fie bine. Un răspuns foarte vag.

... și personalizat în funcție de cine întreabă. Pentru că Ștefan nu este un caz izolat. Pentru mulți români, prima consultație are loc astăzi direct pe telefon, nu în cabinetul unui medic. Inteligența artificială răspunde instant, nu cere programare și este disponibilă non-stop, gratuit.

Experiment: Poate ChatGPT să înlocuiască medicul?

Dar poate înlocui sfatul unui medic? Ca să aflăm, am făcut propriul experiment.

Anita Lăsculescu: Hello chat! De 2 zile mă doare capul foarte tare, am grețuri și amețeli, dar să știi că dorm 8 ore și am un stil de viață sănătos. Aseară am mâncat o pizza.

ChatGPT: Spunându-mi că ai avut o masă mai grea aseară ar putea fi o simplă indigestie. Totuși dacă simptomele persistă ar trebui să consulți un medic.

Dacă insiști, ChatGPT îți prescrie și tratament.

"Pentru indigestie ajută să bei multă apă, să te odihnești și să mănânci ușor. De exemplu, orez sau banane. Dacă simptomele continuă există medicamente pentru balonare", răspundea inteligența artificială.

Chiar dacă răspunsurile sunt formulate convingător, asta nu înseamnă că sunt corecte. O spun chiar experții în inteligență artificială.

"Inteligența artificială are tendința de a inventa răspunsuri doar ca să te facă pe tine mulțumit că ai primit un răspuns. Nu face nimic altceva decât să prezică. Pune laolaltă diferite informații din diferite contexte fără să știe exact ce înseamnă", spune expertul digital Marian Hurducaș.

56% dintre români ar urma un tratament recomandat de AI

Chiar și așa, încrederea românilor în astfel de instrumente crește de la an la an. 68% spun că se bazează pe informațiile oferite de inteligența artificială. Mai mult, 56% ar urma tratamentul recomandat de AI.

Reporter: Ce întrebi cel mai des?

Tânără: Despre durerile de cap.

Reporter: Te-a ajutat?

Tânără: Da.

Reporter: Ți-a recomandat un tratament?

Tânără: Da, dar nu l-am luat fără acordul medicului.

Călin este sportiv de performanță la bob, în lotul României, și, deși are medic la dispoziție la antrenamente, atunci când este acasă se consultă tot cu inteligența artificială.

Călin, 26 de ani: Am dat pe ChatGPT mai mereu când mă doare ceva mic, știu că nu e bine, dar e mai ușor. Eu mai am niște contracturi și îmi dă niște mișcări să mă decontracteze mușchii.

Reporter: Dacă nu ar fi ChatGPT de unde te-ai fi informat?

Călin: De pe YouTube.

Reporter: Și dacă nu era internetul?

Călin: Dacă nu era internetul probabil mă duceam și la doctor sau era vreo babă prin sat ca pe vremuri.

Pentru probleme aparent minore apelează la ChatGPT și Flavius, în special când este departe de casă, în misiune.

"Sunt marinar și prin profesia mea nu am acces mereu la un medic. [...] Pentru chestii simpliste am folosit internetul, dar în cazuri extreme când îmi era frică să merg la spitalele de acolo, America de Sud sau în Africa de Vest. Aveam un furuncul, o infecție la măsea… Pentru chestii grave niciodată nu mi-aș lua tratament sau diagnostic de pe internet", spune Flavius, 53 de ani.

Ce semnal de alarmă trag medicii

Medicii trag un semnal de alarmă: dacă ne bazăm pe AI, putem pierde timp prețios până la un diagnostic corect și un tratament adecvat.

"Vin deja cu automedicație din aceste surse. Riscurile sunt foarte mari. Ajung să ia medicamente greșite, doze greșite, număr de zile greșite. Aceste răspunsuri sunt bazate pe statistici. Aceste răspunsuri din aplicații online pot genera anxietate sau, dimpotrivă, acest sentiment fals de siguranță", spune medicul de familie Cosmina Rogoveanu.

"Nu sunt de acord cu chestia asta, trebuie să mergi la medic, nu să te tratezi după ureche", spune o femeie.

Reporter: Dacă nu ar fi părut această inteligență artificială cum credeți că s-ar fi tratat?

Daniela, 41 de ani: La farmacie. Prin leacuri băbești, cerând părerea prietenilor.

Inteligența artificială schimbă deja medicina și poate fi un instrument valoros pentru informare, analiză și prevenție. Însă specialiștii spun clar: un algoritm nu poate înlocui relația dintre medic și pacient, pentru că un diagnostic înseamnă mai mult decât simptome, înseamnă context, istoric, analize medicale și decizia unui specialist. În acest sens, AI-ul rămâne util mai ales ca sprijin pentru medici, un fel de asistent digital, nu un înlocuitor al lor.