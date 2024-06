Andrada Maria Muntean este cea mai îndrăgită învăţătoare din şcoala gimnazială "Nicolae Orghidan" din Brașov. A reuşit să se facă plăcută prin metodele interactive pe care le foloseşte. Împreună cu cei mici a descoperit o lume în care învățatul poate fi o joacă permanentă.

Învăţatatul a devenit o plăcere

"Abordarea este diferita, vin la scoala incepem lectiile in mod normal dar cu provocari, le aduc în fiecare zi tot felul de provocari, le aduc tot felul de aplicatii. Cumva să îi fac pe copii să se apropie mai mult de citit am început să fac concursuri pe timp, pe cronometru. Concursuri de citit, îi pun să citească şi pornesc cronometrul. Ei citesc, prima oară au fost dezamăgiţi când au văzut că au citit nu tocmai bine, nu tocmai cursiv, expresiv. După aceea s-au ambiţionat, au început să citească şi mai mult, s-au dus acasă au început să exerseze", spune Andrada Maria Muntean, învăţătoare.

Sunt 8 ani de când Andrada Maria vine în fiecare zi cu drag la școală. Avea 23 de ani când a preluat prima clasă ca învățătoare. De atunci a participat la zeci de cursuri şi proiecte internaţionale şi a reuşit să îi facă pe cei mici să se îndrăgostească de şcoală.

"De cand am venit in aceasta scoala am avut oportunitatea de a ma implica in cateva proiecte Erasmus. Primul proiect la care am fost invitata sa ma implic poarta numele de "Children Voices for a New Human Space" Proiect care a avut la baza si o cercetare, copiii au inceput cu o pretestare si au incheiat cu un examen final pt a vedea daca s au produs anumite schimbari in comportamentele lor dupa ce au fcaut tot felul de activitati care i au invatat despre interculturalitate, despre empatie, despre toleranta si despre cetatenia aceasta democratica", mai spune Andrada Maria Muntean.

Prin aceste proiecte, dar şi prin activităţile extraşcolare a reuşit să contribuie la formarea unei conștiințe civice și ecologice în rândul elevilor.

Un alt experiment a fost acela de a vedea de cata nevoie are o planta ca timp, sa se dezvolte si sa intelegem ca uite plantam, taiem usor dar la loc creste foarte greu. Noi nu am putut planta copaci dar am plantat boabe de fasole si am urmarit procesul de evolutie al lor ne am bucurat de ele si am vazut cum trebuie sa le ingrijim.

Învățătoarea a creat comunitatea "Profesori înțelepți, copii isteți" pe rețelele de socializare, fiind un hub de informații și inspirație pentru colegii din întreaga țară. Dedicarea învăţătoarei se observă şi la orele suplimentare de pregătire pe care le organizează pentru a sprijini atât elevii performanți, cât și pe cei cu dificultăți. Andrada Maria Muntean face în fiecare zi naveta pentru a le putea oferi elevilor din cunoştinţele ei.

"Am ajuns aici pentru ca in judetul din care fac parte cumva nu sunt foarte multe posturi dispoibile pentru profesorii aflati la inceput de cariera, decizia am luat o dupa ce multa vreme m am plimbat din scoala in scoala. Greu, este obositor, este obositor dar cand ai un scop in viata, lupti pentru el", mai spune Andrada Maria Muntean, învăţătoare.

Ca finalistă a campaniei "Liga Profesorilor Excepționali", Andrada Muntean nu doar că primește o recunoaștere binemeritată pentru eforturile sale, dar servește și ca model inspirațional pentru cadrele didactice din întreaga țară. Demonstrează că, prin pasiune, inovație și implicare, orice obstacol poate fi depășit, iar educația fizică poate deveni un pilon esențial în formarea generațiilor viitoare. Andrada Muntean, dar și ceilalți profesori finaliști, pot fi votaţi pe vot.fundatiadanvoiculescu.ro.

