La nici 2 anişori, Giulia riscă să orbească pentru totdeauna. Pentru a vedea lumina zilei are nevoie 3 operaţii costisitoare, de 28.000 de euro

La un an și trei luni cât are, o fetiță din județul Sălaj riscă să orbească. Giulia suferă de cataractă congenitală la ambii ochi. Nu își vede părinții, nici pe Sofia, sora mai mare, și nicio jucărie. Copila poate ieși din beznă dacă îi întindem împreună o mână de ajutor. Giulia are nevoie de trei operații, două dintre ele, transplant de cornee, pe care le poate face doar în afara țării. O puteți susține pe fetiță donând 2 euro la numărul de SMS fără recurență 8848.