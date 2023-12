Vezi și

Pentru turiştii care îşi petrec sărbătorile la Băile Felix, prima zi de Crăciun a început cu dansuri şi chiuituri în piscină. Nicole și Stephany au venit tocmai din Canada pentru a experimenta Crăciunul în stil românesc. Le-am găsit în costum de baie pe şezlong după o baie în piscină.

Stephany, turistă: 10 grade afară. Asta chiar e răcoritor! Aveam nevoie de asta. Încă mi-e cald, nu am pielea de găină, nu mi-e frig deloc.

Nicole, turistă: Primăvară! E petrecere! Simţi că eşti în Mexic!

Gazdele au întreţinut atmosfera cu diverse dansuri tematice şi au invitat oaspeţii la Aqua Zumba, ca să ardă calorii după mesele copioase de aseară.

Turist: E greu de dansat în apă! Aseară am fost la o petrecere, am băut foarte mult whiskey, vin roşu şi acum chiar mi-a prins foarte bine.

Turist: Vin de la Vatra Dornei, am lăsat în spate un crivăţ şi o zăpadă nemaipomenită.

Turist: Hora a ajutat, pentru că dacă nu mişti de dimineaţă un moldovean adevărat, un bucovinean adevărat. Dacă nu mişcă de la ora 07:00, la ora 12.00 deja nu mai poate intra în apă.

Ilarian Cherloaba, dansatoare: Îţi dă o stare de bine, melodiile sunt specifice, am ales şi de Crăciun, şi latino astfel încât să se bucure toată lumea. Aqua zumba ne ajută în această perioadă specială. Ştim că lumea face puţin abuz de mâncare, aşa că noi am venit în ajutorul lor.

Turiştii au umplut şi staţiunile cu băi sărate din inima Transilvaniei

La Ocna Mureş, oamenii s-au înghesuit încă de dimineaţă ca să prindă un loc la bazinele cu apă terapeutică.

Turist: Cald şi bine, ca vremea de afară că iarnă n-a fost decât ieri. S-a topit tot.

Turist: Un abur, un bazin, o apă sărată să ne îndreptăm oasele.

Turist: Nici nu ne-am gândit că e aşa multă lume. Am zis să vezi că nu e nimeni astăzi, şi când am văzut ce coadă este. Zic, no, uite, oamenii vin la relaxare.

O zi de relaxare aici costă 70 de lei pentru adulţi, în timp ce pentru copiii de peste 7 ani tariful e la jumătate.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰