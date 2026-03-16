Evenimente în Bucureşti, marţi 17 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 17 martie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 17 martie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 17 martie

Articolul continuă după reclamă

Marţi, 17 martie, este zi specială în Aula Magna Politehnica București, unde, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", se joacă piesa "Moara cu noroc" în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

Tot marţi se mai joacă şi piese precum "Viață Bună", la Teatrelli, de la ora 19.00, sau "Dumnezeul de a doua zi", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, de la ora 19.30.

Concerte în Bucureşti, marţi 17 martie

Andrei Piţu susţine un recital de chitară, la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa Holograf susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00.

Petrică Andrei, Ciprian Parghel şi Vlad Popescu susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. Horia Brenciu & HB Orchestra susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 17 martie

În Sala Rapid, de la ora 19.30 se joacă meciul de volei masculin dintre Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Politehnica Bucureşti.

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰