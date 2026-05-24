LOTO 6/49 duminică 24 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Românii au o nouă șansă la câștiguri importante la tragerile loto de duminică, 24 mai. Reporturile puse în joc depășesc praguri considerabile, iar cele mai mari sume se înregistrează la Loto 6/49 și Noroc.

Duminică, 24 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 mai, Loteria Română a acordat 22.264 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,95 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 24 mai 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Report de peste 25,65 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,65 milioane de lei, adică peste 4,89 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,85 milioane de lei, respectiv peste 1,30 milioane de euro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,03 milioane de lei, adică peste 387.400 de euro. La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 137.400 de lei, respectiv peste 26.200 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 561.800 de lei, adică peste 107.100 de euro, iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 43.200 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 226.900 de lei, respectiv peste 43.200 de euro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii Loteriei Române

La tragerea Joker de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 227.459,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Piatra Neamț.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 96.606,32 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din București, sectorul 6, iar celelalte două online, pe bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare joi 21 mai 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 45, 2, 15, 7, 20 + 13

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 2 1 7 0 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 5 7 3 8 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 0 5 5 0 0 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 9, 38, 28, 20, 39, 19

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 18, 45, 17, 21, 42, 27

