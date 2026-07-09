În sezonul vacanţelor, apare dilema părinţilor, de a lua sau nu copiii în vacanţe cu ei. Experţii recomandă un echilibru între cele două, pentru că ambele opţiuni au beneficii. Cum se pot deconecta părinţii, fără a simţi vinovăţie atunci când pleacă în vacanţă, explică invitatul de la Observator 16, Hreniuc Liviu Ioan, psihoterapeut.

Prezentator: Facem aceste alegeri și în funcție de vârsta copiilor?

Invitat: Ideal este să avem ambele opțiuni: atât vacanțe cu copiii, cât și vacanțe doar noi doi. Este important să alocăm timp pentru ambele variante, deoarece fiecare are o valoare intrinsecă. Vacanța petrecută doar cu partenerul contribuie la reconectarea cuplului și oferă posibilitatea de a ne întoarce acasă mai apropiați, mai uniți. Acest lucru are un impact pozitiv inclusiv asupra copilului și asupra modului în care îl creștem și îl educăm.

Prezentator: De ce se simt totuși părinții vinovați?

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Invitat: Este, în mare parte, o chestiune socială. Am fost învățați că trebuie să fim prezenți pentru copil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și că doar astfel putem fi părinți buni. Pe de o parte există teama de "ce o să spună lumea", iar pe de altă parte există o variantă mai subtilă: ceea ce am interiorizat noi despre ce ar putea spune lumea. De multe ori nu reacționăm la judecata reală a celorlalți, ci la propriile noastre convingeri despre cum am putea fi percepuți. De aceea, este important să avem timp pentru ambele tipuri de vacanțe, iar decizia, indiferent care este ea, să nu fie luată din vinovăție, ci din dorința de a crea amintiri valoroase și de a investi atât în relația de cuplu, cât și în cea cu copilul.

Cum se pot deconecta părinţii când pleacă în vacanţă

Prezentator: Cum pot părinții să se deconecteze atunci când pleacă în vacanță doar ei doi?

Invitat: Cred că răspunsul stă în echilibru. Nu putem lăsa complet deoparte responsabilitatea și grija firească pe care o avem față de copil. De aceea, este util să stabilim încă de la început niște limite clare. De exemplu, putem decide că vom vorbi despre copil timp de 10–15 minute la finalul fiecărei zile: sunăm, aflăm cum este și ne asigurăm că totul este în regulă. În același timp, este bine să definim și ce înseamnă o urgență: o problemă de sănătate, un eveniment care nu poate fi amânat sau o situație care necesită în mod real decizia noastră. Aceste limite previn confuziile și evită situațiile în care suntem contactați foarte des pentru lucruri care pot aștepta, afectând astfel timpul dedicat relației de cuplu.

Prezentator: Sunt benefice și vacanțele în care pleacă doar un părinte cu copilul?

Invitat: Da, și aceste vacanțe pot fi foarte valoroase. Ele contribuie la consolidarea relației dintre părinte și copil și întăresc ceea ce, în terapia de familie, numim subsistemele familiei relațiile dintre câte doi membri ai familiei.