LOTO 6/49 joi 2 iulie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 2 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 28 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câştiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câştiguri a câte 55.015,84 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Păuliş – jud. Arad şi Constanţa, iar cel de-al treilea online.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 63.901,70 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Galaţi şi online.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 2 iulie

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Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), şi la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare