LOTO 6/49 joi 9 iulie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 9 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 5 iulie, Loteria Română a acordat 28.165 de câştiguri în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 19, 8, 21, 40, 45 +13

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1, 1, 5, 4, 3, 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7, 0, 4, 7, 6, 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6, 2, 3, 1, 3, 1, 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 16, 8, 40, 20, 7, 1

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 19, 36, 5, 43, 26, 46

La tragerea Noroc de duminică, 5 iulie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Covasna.