De ce aleg tot mai mulți oameni să investească în amintiri, nu în cadouri materiale? Sociologul Dan Petre explică, într-un interviu acordat Observator 16, că schimbarea este influențată atât de veniturile și oportunitățile noilor generații, cât și de rețelele sociale și de noile valori care pun accent pe experiențe, nu pe acumularea de bunuri.

Teodora Tompea, prezentator: Ce ne arată faptul că nu mai vrem să adunăm lucruri? A fost asta o reminiscență a comunismului, să adunăm lucruri? Sau ce a însemnat și faptul că acum mergem într-o altă zonă?

Dan Petre, sociolog: Și acest element face parte din ecuație, dar m-aș întoarce la ceva fundamental: la venituri și la oportunități.

Teodora Tompea, prezentator: Mergem în zona mai pragmatică.

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Dan Petre, sociolog: Să mergem la piramida lui Maslow. Generația Z are acces dificil la venituri ridicate, dar la mai multe oportunități de venituri și cariere. Dacă ar fi să măsurăm valoarea unei locuințe la valoarea salariului mediu anual, vom vedea că este o diferență foarte mare între generația precedentă și generația Z. Ei trebuie să lucreze mai mulți ani pentru a avea acces la locuințe. De aici, tendința de a se îndrepta spre experiențe accesibile, pe care și le pot permite. Le este mult mai dificil să aibă acces la lucrurile scumpe, de lungă durată: locuință, automobil.

Un alt element este faptul că, paradoxal, societățile au produs o polarizare și au acces mai ușor la servicii de bază. Ele sunt mai ieftine decât acum câteva generații și, în același timp, cele care se află sus merg mult mai mult. Sunt împinși către bunuri mai accesibile.

Un lucru pe care l-ați menționat voi sunt rețelele sociale și felul în care avem nevoie de a genera conținut autentic pe aceste rețele de socializare. Mă raportez la celebra memă: "Dă-mi, Doamne, viața pe care pretind că o am pe Instagram!". Cum facem lucrul acesta cel mai ușor? Prin experiențe și obiecte nu așa de scumpe.

Pe locul trei aș pune schimbarea de valori și mentalități. Tinerii din generația Z sunt mai preocupați de valori, de a salva anumite lucruri.

Teodora Tompea, prezentator: Și asta este foarte bine...

Dan Petre, sociolog: Este foarte bine. Sunt preocupați de a face lucruri pentru ceilalți și mai puțin preocupați de acumulare. Au în oglindă efectul pe care l-au produs generațiile anterioare, acumulând. Această goană după bogăție și după bunuri a dus și în acest punct. Cumva, o parte din responsabilitate este și a generațiilor anterioare, care s-au concentrat pe zona materială și mai puțin pe zona de valori.

Teodora Tompea, prezentator: Așadar, este foarte bine că aceste activități, toate aceste experiențe, sunt dăruite în locul obiectelor, așa cum spunea cineva: le-ai pune într-un sertar.