Este Ziua Mondială a Populației. Organizația Națiunilor Unite a creat această zi în 1989. Ideea de bază este simplă: să ne pună pe gânduri legat de provocările mari pe care le aduc schimbările demografice pe întreaga planetă. Populația lumii a depășit pragul de 8 miliarde de locuitori, dar dinamica variază extraordinar de mult în funcție de regiune.

Vedem o accelerare în Africa, Asia, dar și un declin dramatic în România și alte state din Europa Centrală și de Est, unde rămânem tot mai puțini și mai în vârstă. Și haideți să vedem la ce mă refer, pe baza cifrelor de la Institutul Național de Statistică.

Populaţia ţării noastre scade de la un an la altul

Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut, eram puțin peste 19 milioane de locuitori. Un procent de peste 51% din populație fiind reprezentat de femei. În comparație, la începutul anilor 2000 eram 22,4 milioane. Iar în 1990, 23,21 milioane de locuitori. O scădere semnificativă, așadar, de la un an la altul.

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Fenomenul de îmbătrânire demografică se adâncește. Ponderea populației vârstnice, de 65 de ani și peste, a crescut de la 20% la 20,3%, respectiv cu 45 de mii de persoane. Sunt date raportate la diferența dintre anul 2024 și 2025.

Anul 2025 a fost, de asemenea, anul cu cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol. Puțin peste 145.700 de bebeluși au venit pe lume. În 1925, se nășteau peste 600.000. Iar în anii '80, aproape 400 de mii.

De ce scade populaţia României

Populația României scade și îmbătrânește din cauza a patru factori principali: nu doar că se nasc mai puțini copii, dar mor mai mulți oameni decât se nasc. În plus, avem și migrația oamenilor, românii care aleg să plece în străinătate, dar și comportamentul mult mai precaut al cuplurilor care aleg să nu facă un copil sau formează familii mult mai mici, mai restrânse.

În ritmul acesta, se estimează că populația României ar urma să scadă la 15,6 milioane de locuitori până în anul 2080.