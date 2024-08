Cu mult entuziasm. Aşa au fost întâmpinaţi campionii din acest an, dar şi din ediţiile anterioare ale Jocurile Olimpice, la această şcoală de vară din Suceava. Peste 80 de copii au descoperit, cu ajutorul lor, ce înseamnă antrenamentele şi câtă muncă se ascunde în spatele fiecărei medalii.

"Îmi doresc si sper ca din randul acestor copiii sa se indrrepteze spre noi, spre atletism si chiar sa avem copii cu rezultate notabile", spune Cristina Casandra - atletă.

Munca din spatele fiecărei medalii

Copiii au avut ocazia să şi testeze unele dintre sporturile olimpice. Cum ar fi, de pildă, tirul cu arcul.

"Am avut ocazia de a vedea medalii olimpice şi de a i cunoasşte pe campionii olimpici. A fost prima dată când am văzut campioni olimpici şi a fost ca o onoare". "Ne-am jucat şi am alergat şi am stat alături de colegii mei de grupă". "Este foarte frumos şi ai timp să te bucuri de vacanţa de vară!", spun copiii.

A fost loc şi pentru poveşti motivaţionale. Campionii au venit în faţa copiilor să îşi împărtăşească experienţa din sala de antrenament şi din competiţii.

Printre cei prezenţi s-a numărat şi Andrei Cornea, canotorul care, la Paris, a cucerit medalia de aur la proba de dublu vâsle masculin.

"Din 2016 am muncit continuu ca să obţin o medalie olimpică. Nu vă opriţi din visat pentru că este cel mai simplu şi mai frumos!", spune Andrei Cornea-canotor.

"Au transmis mesaje legate de valorile olimpice, legate de fairplay, legate de capacitatea sportului de a te integra în societate şi de a ţi aduce o educaţie adecvată", a declarat Mihai Androhovici - președinte asociație sportivă.

"Ne propunem să aducem împreună copii care să lase telefoanele acasa, sa socializeze, iar anul acesta sa isi dezvolte abilităţile de viaţă", spune Adriana Nichitean, coordonator școala de vară.

Deşi sportul ajută la dezvoltarea oaselor, la obţinerea unei posturi corecte, la coordonare şi la echilibru, mai bine de 80% dintre copii nu fac sport decât la şcoală, la orele de educaţie fizică, arată studiile.

