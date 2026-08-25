Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuţi în Bucureşti ar putea fi redus de la 2.500 la 2.000 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut vineri de Consiliul General al Capitalei. În acelaşi timp, măsura propune restrângerea semnificativă a categoriilor de beneficiari, în contextul în care DGASMB reclamă o criză de sustenabilitate financiară a sistemului de stimulente locale şi întârzieri la plată de peste 650 de milioane de lei.

Stimulentul financiar pentru nou-născuți ar putea scădea la 2.000 lei. Categoriile de beneficiari, restrânse - Profimedia

Drepturile stabilite în baza HCGMB 209/2017, născute anterior intrării în vigoare a acestui proiect, rămân valabile şi se vor achita conform prevederilor legale în vigoare, scire Agerpres.

Fondurile necesare plăţii stimulentului financiar se vor asigura din bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (GDASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie.

Potrivit formei actuale a hotărârii, beneficiază de stimulent părinţii copiilor nou-născuţi, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, cu condiţia ca naşterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul Capitalei.

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Pe de altă parte, proiectul care va fi dezbătut vineri restrânge beneficiarii la următoarele categorii: mamele cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune; mamele cu dizabilităţi; mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau în situaţii de risc stabilite prin anchetă socială); mamele minore; mamele care nasc cetăţeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.

Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere. Ambii părinţi trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Bucureşti de minimum 12 luni, neîntrerupt, la momentul depunerii cererii.

De asemenea, naşterea trebuie să se fi înregistrat într-o maternitate din Municipiul Bucureşti. Niciunul dintre părinţi nu trebuie să figureze cu datorii restante şi neeşalonate către bugetul local.

Beneficiarele vor depune cererea însoţită de documentele care atestă eligibilitatea la DGASMB în termen maxim de trei luni de la naşterea copilului.

Conform referatului de aprobare, sistemul de stimulente financiare locale al Municipiului Bucureşti, operat de DGASMB, se află într-o "criză de sustenabilitate financiară". Astfel, pe 31 iulie DGASMB înregistra întârzieri cumulate în valoare totală de peste 650 milioane lei la programele de stimulente locale, "ceea ce demonstrează că sistemul actual de beneficii locale a depăşit capacitatea financiară reală" a bugetului municipal, se menţionează în document.

Totodată, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal "a pronunţat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu exonerează instituţia de obligaţia de plată", prevede sursa citată.

"Instanţa a precizat ca obligaţia de plată subzistă până la 'modificarea condiţiilor legale de acordare', ceea ce înseamnă că modificarea HCGMB-urilor este singura cale legală de a redimensiona obligaţia financiară a Municipiului Bucureşti. (...) Stimulentul financiar instituit prin hotărâre a CGMB nu constituie un drept subiectiv prevăzut de legislaţia naţională, ci un beneficiu local de asistenţă socială, stabilit prin act administrativ al autorităţii deliberative locale", reiese din referatul de aprobare.