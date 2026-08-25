Evenimente în Bucureşti, miercuri 26 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 26 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Claudiu Mirea susţine un concert miercuri, 26 august, la Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 26 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Concerte în Bucureşti, miercuri 26 august

Articolul continuă după reclamă

Ana Coman susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Trupa Bosquito susţine un concert pe terasa Berăriei H, de la ora 20.15.

Claudiu Mirea susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Intrarea la acest concert este liberă.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 26 august

La Palatul Şuţu încă mai puteţi vizita expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național". La Muzeul Theodor Aman încă mai puteţi vizita expoziţia "Aman – linie, punct".

La Muzeul de Artă Recentă încă mai puteţi vizita expoziţii precum "Late Summer Spritz" sau "Photographs by Constantin Brâncuși".

Festival în Bucureşti, miercuri 26 august

În cadrul Concursului Internaţional "George Enescu", la Bucureşti sunt organizate diferite evenimente.

Miercuri, 26 august, de la ora 10.00, la Sala Radio, este organizată o nouă sesiune din cadrul Masterclassului de dirijat susținut de Cristian Măcelaru, de la ora 14.30, la Universitatea Națională de Muzică, este organizată o nouă sesiune din cadrul Masterclassului de Compoziție, iar de la ora 17.30, la Ateneul Român, este organizat un Masterclass de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, masterclass susținut, de asemenea, de Cristian Măcelaru.