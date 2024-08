Untold 2024 începe pe 8 august. Program complet, bilete şi alte informaţii pentru participanţi

UNTOLD 2024. Lenny Kravitz, Sam Smith, Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama şi Almud sunt doar o parte din artiştii care vor urca pe scena Festivalului UNTOLD care are loc între 8 şi 11 august în Cluj-Napoca.

Joi, 8 august, fanii UNTOLD se vor bucura de show-urile unor artişti şi DJ care vor ajunge pentru prima dată pe Cluj-Arena: Louis Tomlinson, Tom Grennan, alături de Purple Disco Machine şi duo-ul Blasterjaxx.

Cei mai cunoscuţi artişti care vin la Untold 2024

Pe scena principală, în prima zi a festivalului UNTOLD, vor mai urca Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet şi Partydul Kiss FM. Legenda pop rock Lenny Kravitz va cânta pe scena principală UNTOLD, vineri, 9 august. Kravitz este singurul artist cu patru premii Grammy consecutive la categoria „Best Male Rock Vocal Performance”.

Lineup-ul de la mainstage este completat de Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama şi Almud.

Sâmbătă, 10 august, Sam Smith va ajunge pentru prima dată în România. Britanicul are în palmares un Oscar, un Golden Globe şi cinci premii Grammy la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, dar şi unul dintre cele mai apreciate act-uri din muzica electronică, trio-ul Swedish House Mafia, parte din lineup.

Alături de aceste nume mari, în a treia zi a festivalului, pe Cluj-Arena vor ajunge Salvatore Ganacci, Jax Jones, Tujamo, Jaxomy, Arcadia by Fehrplay. Organizatorii UNTOLD au pregătit un show special cu Marius Moga & Friends.

Duminică, 11 august, ultima zi a călătoriei prin universul UNTOLD va oferi fanilor un show total al nigerianului Burna Boy, singurul artist african care a avut două evenimente sold-out, doi ani la rând, pe London Stadium.

Martin Garrix, unul dintre DJ-ii care domină cultura dance în ultimii ani, revine pe scena principală a festivalului UNTOLD. Nicky Romero, Mahmut Orhan, Milky Chance şi DJ Bliss sunt numele care completează lineup-ul zilei de duminică. Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground.

Lineup complet şi program pe zile

Joi, 8 august: Carl Cox (Hybrid Live Set), Black Coffee, Prâslea, Marwan Dua, Akos.

Vineri, 9 august: Solomun, Sara Bluma, Peredel, Cezar, Mihigh, Poltom.

Sâmbătă, 10 august: Stephan Bodzin, SIT, Grigoré, Priku b2b Arapu, Charlie.

Duminică, 11 august: FISHER, Gordo, Nusha, Mahony, Deaf Jules, Persic.

Scena Fortune, destinația perfectă pentru fanii stilului trance

Scena Fortune este destinația perfectă pentru toți fanii stilului trance care doresc să se bucure de o experiență uplifting în cadrul festivalului, alături de: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani, Hel:Sløwed, Indecent Noise, John O'Callaghan, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres. Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Amatorii de deep house, tech house și chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo b2b Nico Stojan.

Scena Time, tărâmul minunilor atemporale

Un concept imersiv unde nu există noțiunea de spațiu ori timp, scena Time este locul care te invită la o călătorie printre clepsidre și hărți stelare, este tărâmul minunilor atemporale. Anul acesta la această scenă vor ajunge: Aaron Sevilla, Adrian Eftimie & Dj Optick, Adrien b2b Imen, Alex Twin, Alexandru Demeter (Untold Creators), Alb Who b2b Du Mad, Andor Gabriel b2b Arias, Andre Rizo, Andreea Esca & Otrava, Andrew Dum, Andrew Maze b2b Belle, Chapter 47, Dj Dark & Mentol, Hvmza, Jay Ko b2b Mike Kross, John Trend, Karol Diac, Laura Giurcanu b2b 4awl, Mademoiselle Sabah, Manuel Riva b2b Dj Andi, Marius Onuc b2b Elchinsoul, Marko Di b2b Sasu, Pascal Junior, Paul Damixie b2b Moonsound, Peppe Citarella, Rbor b2b Adrian Saguna, Rhum G b2b Deny, Sezer Uysal, Simone Vitullo, Vladimir.

Scena Retro Fantesia este locul unde viitorul face o călătorie nostalgică, dedicată fanilor care găsesc bucurie în amintiri împreună cu: Aurik & Pelin, Bobonete, Dan T & MC Zedho, DJ Cosmin Nadasan, Fly Project, Gringo, Pappa M & Mc Dylma, Pixar Stelar, Shurubel.

Scena Tramvai, o platformă pentru artiști locali și internaționali

Scena Tramvai este una dintre cele mai vibrante și inovatoare locații ale festivalului. Aflată în inima festivalului, scena Tramvai oferă o platformă pentru artiști locali și internaționali. Cu o atmosferă intimă și plină de energie, această scenă atrage mii de fani care se bucură de muzică de calitate și de o experiență unică în fiecare seară alături de: AWL, Albin Kaczka, Alex Tripon & Mc Shuthy, Andrew Ickx, Aurik & Pelin, BIPOLVR, Candino D, CDJ Cristian-Daniel, Celavi, Cristian B, Dacian T., DJ Fo-K, Dj Junior, DJ Mă-Ta, DJ Pici, Draos, Eddy Ianceu, Graziano, Kamil, Los Vagabondos, Marc Rayen, Mircea Ivan, NRB b2b BRN, Puri, Serginio & Lucas, Simea, Underr, Villain, Yoyo.

Ce preţuri au biletele la Untold anul acesta

Fanii pot achiziţiona abonamente pentru cele 4 zile şi 4 nopţi de magie de pe untold.com. Cea de-a noua ediţie a festivalului Untold va avea loc între 8-11 august 2024.

Fanii UNTOLD pot avea parte de o experiență VIP exclusivistă

Creatorii Untold vor lansa pentru ediția din acest an un nou concept, Galaxy BackStage Pass, care va oferi fanilor, în cele patru zile de festival, o experiență VIP exclusivistă. Atmosfera de festival este de fiecare dată una memorabilă, iar anul acesta fanii Galaxy vor avea posibilitatea de a se bucura de artiștii preferați chiar de pe scenă.

De la trap, hip-hop, drum’n’bass sau dubstep, până la genuri experimentale, scena Alchemy este pregătită pentru cei mai cunoscuți artiști naționali și internaționali: Aerozen, Alex Super Beats, Andy C, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Deliric X Silent Strike With Muse Orchestra, Doc, Dub Fx feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Grasu XXL, Guess Who, Hvnds, Ian, Idk, Jeru The Damaja, Killa Fonic, K-LU b2b Zo, Macanache, Macky Gee, Marko Glass ft. Bvcovia, M.G.L., Netsky, Og Eastbull, Oscar, Phunk B, Puya, Rava , Satoshi, Șatra B.E.N.Z., Ștefan Costea x George Pitariu, Tussin, Vlad Flueraru, Vescan, Yny Sebi.

Vârsta minimă şi alte reguli pentru participanţii la festival

Sunt așteptați aproape 100.000 de participanți și fiecare persoană care va intra în festival trebuie să completeze un formular de check-in, fie online, fie la fața locului (variantă contra-cost, de 25 de euro/ persoană).

Organizatorii subliniază că doar fanii înregistrați în formularul de check-in pot primi brățara de festival, pe baza unui abonament sau bilet de o zi, cu un cod de bare valid și o carte de identitate.

Cei care au cumpărat mai multe abonamente sau bilete pot efectua check-in-ul și pentru prieteni. În cazul în care posesorul unui abonament sau bilet dorește să-l transfere către o altă persoană, acesta trebuie să selecteze opțiunea de Transfer Bilet din contul său de check-in și să completeze datele persoanei care va primi biletul.

După realizarea cu succes a check-in-ului online, fanii își pot crea propriul Portofel de Festival. Astfel, fiecare participant își poate depune în avans bani pentru festival, prin selectarea serviciului de Top-up, care va fi disponibil de vineri, 2 august 2024.

Suma încărcată va fi transferată și activată pe brățara de festival la orice punct de Credit Point din festival. Această modalitate de încărcare va fi disponibilă și în timpul festivalului și poate fi accesată direct de pe telefon din aplicația UNTOLD.

Procedura de check-in online poate fi efectuată înainte de deschiderea festivalului, fanii care aleg să îl facă la fața locului vor achita o taxă de 25 euro, iar plata se va putea face exclusiv cu cardul la punctele dedicate de plată.

Organizatorii pun la dispoziția participanților spații de depozitare amplasate în afara festivalului, chiar lângă punctul de acces. Fanii pot închiria un locker pentru toate cele patru zile de festival pentru 200 de lei sau pentru o zi, în schimbul a 50 de lei.

Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților, descărcabil de pe link-ul: untold.com/info

Minorii sub 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte și să dețină un bilet valid. Accesul în festival pentru minorii sub 14 ani este permis doar dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore. Copiii sub 7 ani au intrare gratuită la festival.

PROGRAM PRE-FESTIVAL PENTRU RIDICAREA BRĂȚĂRILOR:

Organizatorii au pregătit un program pre-festival pentru ridicarea brățărilor. Fanii cu abonamente General Access sau VIP și Check-in-ul online își pot ridica brățările în avans la:

PLOOM Island (AFI Cotroceni, București): 02 – 05 august, între orele 14:00 – 22:00

PLOOM (Promenada Mall București): 02 – 05 august, între orele 14:00 – 22:00

PLOOM (Iulius Mall Cluj-Napoca): 02 – 06 august, între orele 14:00 – 22:00 (doar pentru cei peste 18 ani și pentru deținătorii de abonamente General Acces & VIP cu Check-in online).

Acest punct de ridicare a brățarilor de festival este disponibil doar pentru persoanele de peste 18 ani, care dețin abonamente General Access, cu Check-in online.

Iulius Mall (Atrium, Cluj-Napoca): 03 – 06 august, între orele 14:00 – 22:00 (doar abonamente General Acces & VIP cu Check-in online). Acest punct de ridicare a brățarilor de festival este disponibil și pentru minorii cu abonamente General Access, cu Check-in online. De la 14 ani în sus, aceștia au nevoie de acordul parental, iar cei sub 14 ani au nevoie de acordul parental și trebuie să fie însoțiți de un părinte/tutore.

Pentru ridicare brățărilor pre-festival din aceste puncte, fanii vor achita o taxa de 25 de RON/brățară. Plata se va putea face exclusiv cu cardul la punctele dedicate de plată.

Parcul Central “Simion Bărnuțiu”: 6-7 august, între orele 16:00 – 22:00, pentru deținătorii de abonamente General Acces, VIP și bilete DAY 1, cu Check-in online.

Parcul Central “Simion Bărnuțiu”: 8-11 august, în intervalul orar 16:00 – 04:00, pentru fanii care dețin abonamente General Acces, VIP sau bilete de o zi, aferente fiecărei zile de festival.

Minorii cu vârsta peste 14 ani au nevoie de acordul parental, iar cei cu vârsta sub 14 ani au nevoie de acordul parental și să fie însoțiți de un parinte/tutore.

Brățara de festival este realizată din plastic reciclat (RPET). Organizatorii au pregătit peste 100.000 de brățări de acces cu sistemul de plată integrat. În perimetrul festivalului vor exista peste 35 de puncte de încărcare a brățărilor. Pentru a evita aglomerația, se recomandă opțiunea de Top-up online.

Cei care și-au depus bani pe brățară și doresc să recupereze sumele necheltuite pot face acest lucru la oricare dintre punctele de Credit Point pe întreaga perioadă a festivalului sau la punctul din afara festivalului, până pe data de 12 august 2024, până la ora 17:00.

Participanții care au utilizat opțiunea Top-up online pot solicita restituirea sumelor necheltuite prin opțiunea Refund Online, completând formularul de refund disponibil în contul de festival până la data de 16 august 2024, ora 23:59.

Nu este permis accesul în festival cu: substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile, orice obiecte care în pot răni alți participanți.

Toți fanii sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte interzise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalul. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului untold.com.

Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor verifica în detaliu fiecare participant, iar orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi reținute la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru acestea.

Porțile UNTOLD se deschid joi, 8 august 2024, la ora 16.00. Accesul în festival se face în fiecare zi, între orele: 16.00 – 05.00.

