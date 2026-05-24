Aur, argint şi bronz pentru România, la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori

România a cucerit trei medalii de aur, una de argint și una de bronz la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori desfășurate la Brandenburg, în Germania, potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Canotaj.

România a obținut medalia de aur în proba feminină de 8+1 (JW8+), prin echipajul format din Teodora Sandu, Carolina Pănuța, Elena Bianca Nițu, Maya Renata Bumbac, Elena Denisa Baciu, Mariana Cașu, Angela Gabriela Cazacu, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc și Sara-Maria Vasca.

O altă medalie de aur a fost câștigată în proba de patru rame feminin (JW4-), de Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, după o cursă dominată de la start până la finish.

Tot pe prima treaptă a podiumului au urcat Radu-Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari, în proba de dublu rame masculin (JM2-).

Medalia de argint a fost obținută de Marina Ariana Balint și Jessica Popescu în proba de dublu rame feminin (JW2-).

România a mai cucerit și bronzul în proba de patru vâsle feminin (JW4x), prin Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximiuc.

România își confirmă tradiția în canotajul juvenil european

Rezultatele obținute la Brandenburg confirmă statutul României ca una dintre marile forțe europene în canotajul juvenil. De-a lungul ultimilor ani, loturile tricolore de juniori au cucerit constant medalii la Campionatele Europene și Mondiale. Multe dintre sportivele consacrate ale României trecând mai întâi prin această școală de performanță

La edițiile recente, România a obținut constant mai multe medalii de aur. De exemplu, la Europenele de seniori din 2022, delegația României a încheiat cu cinci medalii de aur și trei de bronz. Este unul dintre cele mai bune bilanțuri din istoria modernă a canotajului românesc.

România are o tradiție de peste 50 de ani în marile competiții europene de canotaj, iar Brandenburg este un loc familiar pentru sportul românesc. Orașul a găzduit și alte ediții importante ale Campionatelor Europene.

