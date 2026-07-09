Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, şi-a tras portar de la rivala Lazio Roma

Obligat să-şi caute portar, după ce a aprobat despărţirea de veteranul elveţian Yann Sommer, 37 de ani, Cristi Chivu, antrenorul lui Internazionale Milano, a bătut palma pentru înregimentarea portarului italian Ivan Provedel.

Ivan Provedel a semnat un contract pe trei ani cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu - Profimedia

Ivan Provedel, 32 de ani, vine de la rivala Lazio Roma şi îi costă pe campionii Italiei doar trei milioane de euro, în condiţiile în care goalkeeperul era pe final de contract la gruparea din capitala Italiei.

Deşi are în CV 146 de meciuri jucate pentru Lazio Roma şi chiar un gol marcat pentru "laziali" în Liga Campionilor, împotriva lui Atletico Madrid, Provedel, care a semnat un contract valabil trei ani cu Internazionale Milano, ar urma să fie doar rezervă la echipa antrenată de românul Cristian Chivu, campioana Italiei urmând să se bazeze mai mult, în noul sezon, pe spaniolul Josep Martinez, 28 de ani, portar care a prins doar 21 de meciuri în cei doi ani petrecuţi, până acum, la Inter.

Provedel este, practic, al 3-lea transfer efectuat de Internazionale Milano în această vară, dacă luăm în calcul faptul că italienii au activat clauza de a-l transfera definitiv pe Manuel Akanji, de la Manchester City, pentru 15 milioane de euro, şi au achitat alte 23 de milioane de euro pentru a-l înregimenta pe închizătorul sârb Aleksandar Stankovic, de la FC Bruges.