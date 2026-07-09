Karim Adeyemi, fotbalistul cu mamă româncă, disperat să ajungă la Barcelona. Catalanii au făcut o primă ofertă

Atacantul german Karim Adeyemi, fotbalist cu mamă româncă, a anunţat că îşi doreşte un transfer la echipa spaniolă FC Barcelona, iar catalanii au intrat deja pe fir.

Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund, îşi doreşte un transfer la FC Barcelona - Facebook/Fabrizio Romano

Adeyemi, 24 de ani, este actualul jucător al celor de la Borussia Dortmund, club cu care fotbalistul mai are un an de contract. Deşi nemţii au depus eforturi deosebite pentru a-l convinge să semneze prelungirea contractului, Adeyemi a refuzat toate ofertele şi a recunoscut, public, că îşi doreşte să joace la echipa spaniolă FC Barcelona.

Catalanii au intrat deja pe fir şi au făcut o primă ofertă oficială pentru jucătorul cotat la 40 de milioane de euro, însă oferta Barcelonei nu a fost pe placul nemţilor, chiar dacă Adeyemi mai are doar un an de contract cu Borussia Dortmund, ceea ce înseamnă că gruparea germană l-ar putea pierde gratis anul viitor.

Născut în Germania, la Munchen, din tată nigerian şi mamă româncă, Adeyemi a fost crescut de Bayern Munchen şi Unterhaching, înainte de a face pasul către Red Bull Salzburg, club pentru care Adeyemi a înscris 33 de goluri în 94 de meciuri.

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Fotbalistul a ajuns în 2022 la Borussia Dortmund, pentru care a reuşit, până acum, 36 de goluri în 146 de meciuri, dar a anunţat că îşi doreşte o nouă provocare, iar celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano este ferm convins că trecerea lui Adeyemi la FC Barcelona se va face, mai devreme sau mai târziu.

Având mamă româncă, Adeyemi ar fi putut evolua pentru naţionala României. Alexandra Adeyemi chiar a recunoscut că l-a adus pe fotbalist la un trial în România, pe când avea 11 sau 12 ani, dar oficialii prezenţi la faţa locului au refuzat să-l selecţioneze pe Adeyemi la lotul naţional pe motiv că ar fi prea mic de înălţime. Decizia i-a lăsat un gust amar lui Adeyemi care, ulterior, a refuzat să mai colaboreze cu oficialii din România. Între timp, Adeyemi a făcut pasul către naţionala de seniori a Germaniei, pentru care a marcat un gol în 11 selecţii.