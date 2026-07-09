Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, prezentat oficial la echipa italiană Venezia FC

Kosovarul Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a făcut pasul către fotbalul mare, jucătorul de 25 de ani semnând un contract cu Venezia FC, echipă nou-promovată în Serie A.

Albion Rrahmani a semnat pe trei ani cu Venezia FC - Facebook/Venezia FC

Venezia a câştigat sezonul trecut de Serie B, cu un punct avans faţă de Frosinone, dar oficialii clubului ştiu că Serie A înseamnă un cu totul alt nivel, astfel că au încercat să fie extrem de inspiraţi pe piaţa transferurilor.

Şi, după ce şi-au asigurat apărarea prin aducerea unor fotbalişti precum Thierry Correia, de la Valencia, şi Armel Bella-Kotchap, de la Verona, şi linia mediană, prin aducerea lui Toma Bašić, de la Lazio Roma, cei de la Venezia au punctat şi pe plan ofensiv.

Concret, italienii l-au adus pe nimeni altul decât kosovarul Albion Rrahmani, atacantul celor de la Sparta Praga, fotbalist trecut şi prin curtea formaţiei Rapid Bucureşti.

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Rrahmani a fost deja prezentat oficial, iar reprezentanţii clubului Venezia FC au anunţat că atacantul a semnat un contract pe trei ani cu gruparea din Serie A. Despre preţul transferului, jurnaliştii italieni susţin că ar fi în jur de 7,5 milioane de euro plus eventuale bonusuri care ar putea ajunge până la două milioane de euro.

Iar cum Rapid Bucureşti a mai păstrat procente din drepturile asupra jucătorului după cedarea acestuia la Sparta Praga, în 2024, este posibil ca giuleştenii să mai încaseze peste un milion de euro din transferul lui Rrahmani de la Sparta Praga la Venezia FC.

Albion Rrahmani a marcat 26 de goluri şi a reuşit cinci pase decisive în 83 de meciuri jucate pentru Sparta Praga. În perioada petrecută la Rapid Bucureşti, Rrahmani a adunat 29 de meciuri şi a reuşit 18 goluri şi şase pase decisive.