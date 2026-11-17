România, outsideră în Bosnia

Deşi este obligată să câştige în Bosnia Herţegovina, pentru a spera la evitarea ultimului loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Polonia, naţionala României este cotată cu şansa a doua la victorie.

Asta în special pentru că palmaresul recent dintre cele două formaţii este net favorabil adversarilor. Bosnia Herţegovina a câştigat ultimele trei meciuri jucate împotriva României şi s-a impus fără probleme în tur, 4-2 la Bucureşti.

Mai mult, bosniacii au căpătat şi un important atuu din perspectiva experienţei acumulate la nivel înalt. Trupa antrenată de Sergej Barbarez a participat la Cupa Mondială 2026, după ce a reuşit să elimine Ţara Galilor, în deplasare, şi Italia, acasă, şi chiar a făcut o figură frumoasă la turneul final din America de Nord, reuşind să ajungă în fazele eliminatorii.

Cu toate acestea, elevii lui Gheorghe Hagi sunt pregătiţi să dea totul pentru a demonstra că victoria de la sfârşitul săptămânii trecute, 2-1 cu Polonia, nu a fost un simplu accident şi că naţionala României are atuurile necesare pentru a se lupta de la egal la egal cu orice adversar.