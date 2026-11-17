17.11.2026, 14:33
Loturi Bosnia şi România
Sergej Barbarez, selecţionerul Bosniei şi Herţegovinei, ar urma să mizeze la meciul de marţi seara, de la Zenica, pe: 1. Mladen Jurkas, 2. Nihad Mujakic, 3. Arjan Malic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac, 6. Benjamin Tahirovic, 7. Amar Dedic, 8. Armin Gigovic, 9. Samed Bazdar, 10. Ermedin Demirovic, 11. Esmir Bajraktarevic, 12. Salko Hamzic, 13. Ivan Basic, 14. Ivan Sunjic, 15. Amar Memic, 16. Jovo Lukic, 17. Dzenis Burnic, 18. Nikola Katic, 19. Kerim Alajbegovic, 20. Ermin Mahmic, 21. Stjepan Radeljic, 22. Martin Zlomislic, 23. Zinedin Smajlovic.
Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează pe: 1. Ştefan Târnovanu, 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 4. Andrei Coubiş, 5. Virgil Ghiţă, 6. Vladimir Screciu, 7. Florinel Coman, 8. Alexandru Cicâldău, 9. Daniel Bîrligea, 10. Ianis Hagi, 11. Nicuşor Bancu, 12. Otto Hindrich, 13. Matei Ilie, 14. Rareş Ilie, 15. Lisav Eissat, 16. Laurenţiu Popescu, 17. Cătălin Cîrjan, 18. Răzvan Marin, 19. Marius Corbu, 20. Dennis Man, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 23. Tony Strata.