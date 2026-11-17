Sfârşit cumplit pentru un adolescent din Suceava. Băiatul de 17 ani care circula pe motocicletă a fost lovit intenţionat de o maşină, condusă de fiul unui consilier local. Povestea este şi mai cumplită: victima împrumutase motorul de la un prieten, cu care şoferul avea un conflict mai vechi şi pur şi simplu l-a confundat. La audieri, individul a recunoscut că era conştient că îl poate omorî când a tras de volan. Cu toate astea, e cercetat în libertate.

Lucian abia împlinise 17 ani. Se întâlnise cu un prieten și a vrut să dea o tură cu motocicleta lui. Nu ştia că asta îi va aduce sfârşitul. Pe şoseaua din Stroiești, a ajuns să fie vânat cu maşina de un individ cu trei ani mai mare, fiul unui consilier local.

"Copil mort nevinovat. Probabil a zis că hai să-l speriem un pic, dar tamponarea care a fost văzută pe filmare aia nu e sperietură, aia e moarte!", a declarat Traian Boca, tatăl lui Lucian.

Adolescentul ar fi fost confundat cu proprietarul motocicletei

Când autoturismul a ajuns aproape de motocicletă, şoferul a lovit-o direct, cu putere din spate. În impactul extrem de violent, Lucian a fost aruncat pe asfalt.

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"Văzând motorul, nu şi-a dat seama cine e pe motor", a mai spus tatăl victimei.

Lucian a murit la spital, după câteva zile la terapie intensivă

În maşină, în momentul accidentului, şoferul mai era cu doi prieteni, martori acum în dosarul de omor.

Chiar ei au sărit imediat să-l ajute pe adolescent. A fost în zadar. Băiatul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. După câteva zile la terapie intensivă, s a stins.

"Era un băiat foarte liniştit, un băiat calm", a declarat un localnic.

"Păcat, păcat de el, tânăr", a adăugat alt localnic.

Şoferul de 20 de ani, cercetat pentru omor, a plecat liber de la audieri

Şoferul este Gabriel Mazur, de 20 de ani. Pe Facebook, tânărul se afişa cu maşina cu care a ajuns să ucidă. Într-una dintre fotografii, individul are un pistol în mână.

Astăzi, șoferul a fost chemat la Pachet. Procurorii spun că, în momentul în care l-a lovit pe adolescent, ştia că-l poate ucide. Chiar şi aşa, după audiere, a plecat liber.

Între timp, tânărul care ar fi fost adevărata ţintă a atacului de pe şosea se teme pentru viaţa lui. El a cerut şi a obţinut un ordin de protecţie împotriva individului, valabil şase luni.