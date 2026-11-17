Bătaie în direct la postul public de televiziune armean între un jurnalist şi un analist politic. Totul a plecat de la o întrebare legată de preşedintele Armeniei.

Bătaie în direct la TV, în Armenia, între un jurnalist şi un analist. De la ce a pornit conflictul - Captură Instagram

Jurnalistul Boris Murazi și analistul politic Harutyun Mkrtchyan au fost invitați vineri în emisiunea "Marea Dezbatere" pentru a discuta despre situația politică a țării. Discuția a devenit tensionată în momentul în care Mkrtchyan l-a întrebat pe Murazi despre presupusa relație personală a jurnalistului cu fostul președinte al Armeniei, Serzh Sargsyan. Acesta din urmă a replicat că întrebarea e ofensatoare și inacceptabilă.

Au urmat o serie de discuţii în contradictoriu presărate cu multe injurii, iar într-un final cei doi au ajuns să se ia la bătaie în direct. Cei doi şi-au împărţit pumni și lovituri cu picioarele, în timp ce membrii echipei tehnice și prezentatorii emisiunii au intervenit pentru a-i despărți.