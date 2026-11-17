Dobrogea își spune povestea prin gusturi. De la borșul de pește lipovenesc și preparatele turcești, până la rețetele grecești sau tătărești, diversitatea culturală a regiunii se regăsește în farfurie. Timp de zece zile, restaurantele din Constanța au meniuri speciale, cu două feluri de mâncare, la 50 de lei.

La malul mării, gastronomia nu ține cont de granițe. Influențele se amestecă, aromele se completează, iar diversitatea devine regula jocului. Aşa că, am făcut prima dată un popas în bucătăria turcească.

Totul începe cu ingrediente proaspete și o tigaie bine încinsă. Bucățile de carne ajung pe foc, sunt amestecate cu legume și condimente, iar treptat își schimbă culoarea și capătă o crustă rumenă.

"Bulgurul lor special, al turcilor, legume, ceapă, ceva picant care este specific lor. Acest bulgur se servește cu sastava", a explicat Daniela Mocanu, bucătar.

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Din tigaie, preparatul ajunge direct în farfurie.

Preparate tradiţionale turceşti, într-un meniu de 50 de lei

Acest meniu costă 50 de lei, în mod normal ar fi fost 80-90 de lei.

"Acest gen de meniuri pentru zona Dobrogei sunt aparte. Cu ciorba de burtă care este renumită și în Turcia și în zona Dobrogei. Chiftea neprăjită pentru că este făcută din grâu mărunt cu condimente speciale și sos de rodie", a declarat Tas Omer, manager restaurant turcesc.

"Acum e prima dată când încerc, dar îmi place", a spus un vizitator.

"La banii noștri, la prețurile din ziua de azi e ceva… super", a adăugat altă persoană.

Borş lipovenesc şi scoici din Marea Neagră, în meniurile restaurantelor pescăreşti

Ne întoarcem la gusturile autentice de la malul mării, în bucătăria restaurantului pescăresc. Aici, tradiția se păstrează și astăzi, iar rețetele sunt transmise din generație în generație, încă de pe vremea bunicii.

"Borşul lipovenesc de peşte vine cu carne de crap, cu file de crap din Dunăre. Borşul este cu o rețetă veche din Mila 23, reinterpretată un pic din vremurile noastre", a transmis Florin Burja, bucătar restaurant pescăresc.

"Scoicile sunt atent selecţionate din Marea Neagră. Meniul a avut un real succes prin prisma prețului. Accesibil pentru toată lumea", a subliniat Timea Burja, manager restaurant pescăresc.

Meniuri la 50 de lei în 20 de restaurante din Constanţa

"Tot ce înseamnă fructe de mare, peşte, cu astea am crescut, sunt constănțean. În criza asta economică cred că ar ajuta pe toată lumea care ajunge la prețuri la care nici măcar acasă nu ai reuși să le faci", a spus un localnic.

Astfel de meniuri, la preţul de 50 de lei, le găsim în 20 de restaurante din județul Constanța până pe 23 noiembrie.