Au trecut 20 de ani de când România şi Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană. În Parlamentul European s-a organizat o ceremonie simbolică, la care au participat foşti şi actuali lideri politici europeni. Imnul ţării noastre a fost intonat de soprana Irina Baianţ.

Bianca Iacob, reporter Observator: Un prim eveniment care marchează 20 de ani de aderare la Uniunea Europeană și un eveniment care aduce în prim plan bilanțul a două decenii de transformări, provocări și oportunități. Un parcurs care știm că a schimbat atât România cât și relația cu restul Europei.

Și știm că drumul către integrare nu a fost ușor și a început cu mult timp înainte de aderarea din 2007, când țara noastră a trecut printr-un proces amplu de reforme economice, și nu doar economice, ci și instituționale, pentru a se putea apropia de standardele europene. Astăzi aici, la Parlamentul European, chiar președinta Parlamentului, Roberta Metsola, evoca în mod simbolic trecerea dintre anii 2006 și 2007, când în Piața Universității răsuna imnul Uniunii Europene, iar a doua zi ziarele titrau că România a ajuns acasă.

Astăzi, spune Roberta Metsola, România nu este doar acasă, ci este și un pilon al securității europene pentru protejarea frontierelor sale externe și prin poziția strategică la Marea Neagră. Știm că, dincolo de această dimensiună simbolistică, cifrele arată cel mai bine evoluția economică. Și dacă ne uităm la cifre, în 2007, PIB-ul pe locuitor al României reprezenta 44% din media europeană, iar în 2024 ajungea la 78%, iar economia țării cu 67% mai mare în termen real față de momentul 2006.

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În încheiere punctez că România a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu 35 miliarde de euro, însă foarte important, a primit înapoi aproape de trei ori mai mult 100 de miliarde de euro.