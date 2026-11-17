Ilinca Stăniloiu, absolventă a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, a obţinut cel mai mare punctaj din ţară la Rezidenţiat 2026, specializarea Medicină Dentară. Tânăra a luat 936 de puncte, un rezultat care o plasează în fruntea clasamentului naţional.

Cine este Ilinca Stăniloiu, tânăra care a luat cel mai mare punctaj din ţară la Rezidenţiat 2026 - Sursa: Facebook/ Alumni CNTV

Ilinca Stăniloiu este şefa de promoţie a programului de studii Medicină Dentară din cadrul UVVG Arad şi a obţinut 936 de puncte la concursul naţional de intrare în rezidenţiat, cel mai mare punctaj înregistrat.

Ilinca Stăniloiu, din Târgu Jiu, are cel mai mare punctaj la rezidențiat: 936 de puncte

Originară din Târgu Jiu, Ilinca şi-a început parcursul academic la Arad în anul 2020, "construindu-şi, prin seriozitate şi muncă susţinută, un traseu universitar încununat de rezultate deosebite", conform unui comunicat transmis, marţi, de instituţia de învăţământ superior.

Articolul continuă după reclamă

"Învăţatul pentru Rezi este un drum lung, iar ziua examenului este foarte intensă, dar ce mi-am demonstrat prin acest examen este că, dacă îţi doreşti ceva cu adevărat, îl poţi obţine", afirmă Ilinca Stăniloiu, conform comunicatului.

Pentru etapa următoare a formării sale profesionale, tânăra îşi doreşte să continue pregătirea la Cluj-Napoca, urmând specializarea de chirurgie dento-alveolară.

Ilinca este absolventă a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

"Pregătirea pentru concursul de rezidenţiat reprezintă o preocupare constantă a Universităţii de Vest 'Vasile Goldiş' din Arad. Pe lângă formarea academică desfăşurată pe parcursul anilor de studiu, universitatea organizează simulări ale concursului de rezidenţiat, oferindu-le studenţilor oportunitatea de a se familiariza cu structura şi exigenţele examenului, de a-şi evalua nivelul de cunoştinţe şi de a-şi consolida pregătirea înaintea concursului naţional", se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, "majoritatea absolvenţilor promovează concursul şi obţin punctaje foarte bune, rezultate care reflectă atât efortul individual şi perseverenţa fiecăruia, cât şi preocuparea constantă a corpului academic pentru calitatea actului educaţional şi pregătirea viitorilor profesionişti din domeniul medical".