Finala Europa League 2028, la Bucureşti. Anunţul oficial făcut de FRF

Finala Europa League din 2028 va fi găzduită de Bucureşti, pe Arena Naţională. Federaţia Română de Fotbal a făcut anunţul.

"Comitetul Executiv al UEFA a desemnat astăzi, 15 septembrie, Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru Finala UEFA Europa League din 2028. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental", se arată în comunicatul FRF.

România va găzdui pentru a doua oară finala Europa League

"Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

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România va găzdui pentru a doua oară finala Europa League, după evenimentul din 2012. Între timp, România a mai găzduit meciuri de la EURO 2020 şi de la EURO U21 din 2023.