Alexander Zverev a câştigat duminică, la US Open, al doilea titlu de Grand Slam al sezonului său strălucit 2026, după ce l-a învins în finală pe favoritul publicului local, Ben Shelton, cu 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2.

Zverev a câştigat al doilea său titlu de Grand Slam din 2026. L-a învins pe Shelton în finala US Open - Profimedia

După ce Shelton a ameninţat că va declanşa o revenire spectaculoasă în atmosfera zgomotoasă de pe arena Arthur Ashe, Zverev şi-a recăpătat rapid calmul şi a spulberat acele speranţe, încununându-şi propria transformare remarcabilă la turneele de Grand Slam. Germanul în vârstă de 29 de ani a devenit acum doar al patrulea jucător din Era Open care a câştigat primele sale două titluri de Grand Slam în acelaşi sezon, după ce a ridicat trofeul de la Roland Garros în iunie.

Zverev a câştigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros

Triumful lui Zverev marchează o revenire uimitoare după dezamăgirea suferită la începutul anului trecut, când a izbucnit în lacrimi după ce a pierdut a treia finală consecutivă de Grand Slam în faţa lui Jannik Sinner la Australian Open. Anul acesta, după ce a ajuns în semifinalele de la Melbourne, Zverev a câştigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros, a avansat în finala de la Wimbledon cinci săptămâni mai târziu şi a obţinut acum al doilea său trofeu de Grand Slam.

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"Vreau să-i mulţumesc echipei mele. Au trecut 30 de ani fără să câştigăm un titlu de Grand Slam, iar acum am câştigat două în decurs de trei luni", a declarat Zverev. "Cred că Dumnezeu a văzut cât de mult am muncit, cât de mult am suferit, câtă durere am îndurat. Cred că 2026 este rezultatul tuturor anilor care au trecut până acum".

În faţa unei mulţimi pline de staruri în arena Arthur Ashe, printre oaspeţii celebri numărându-se actorii Pierce Brosnan şi Brad Pitt, Zverev a absorbit în repetate rânduri puterea lui Shelton şi a redirecţionat-o cu profunzime şi precizie, dovedindu-se aproape imposibil de învins atunci când schimburile de mingi se prelungeau. Shelton, renumit pentru serviciul său exploziv şi stilul de joc agresiv bazat pe lovitura de primă mână, a avut dificultăţi în a-şi găsi ritmul obişnuit după serviciu, în timp ce loviturile neîncetate ale lui Zverev şi calmul cu care a luat deciziile i-au anulat în repetate rânduri atacurile.

După această victorie obţinută în 3 ore şi 33 de minute, Zverev s-a distanţat cu 700 de puncte de Sinner în fruntea clasamentului PIF ATP Live Race To Turin. Germanul, care are un bilanţ de 25-2 la turneele de Grand Slam din acest an, se află în plină cursă pentru coroana de la sfârşitul anului, în ciuda faptului că a câştigat doar două titluri — ambele fiind trofee de Grand Slam.

Shelton spera să devină primul american care câştigă un titlu de Grand Slam la simplu după Andy Roddick în 2003, urmărind totodată să devină doar al doilea bărbat afro-american care triumfă la acest nivel, după Arthur Ashe în 1975. În ciuda înfrângerii suferite în prima sa finală de Grand Slam, jucătorul de 23 de ani — care l-a învins pe campionul en titre, Carlos Alcaraz, în sferturile de finală, va urca pe locul 4 în clasamentul ATP, un nou record personal. "Ben, eşti un jucător incredibil, o persoană incredibilă", i-a spus Zverev lui Shelton în timpul ceremoniei de înmânare a trofeului. "Aceasta a fost prima ta finală de Grand Slam, dar ţi-am spus deja că te vei întoarce aici de multe, multe alte ori".

Cu al doilea său titlu de Grand Slam, Zverev va părăsi New Yorkul cu 53 de victorii în 2026, cel mai bun bilanţ din circuit, conform Indexului Infosys ATP de victorii/înfrângeri, şi cu o şansă importantă de a reduce diferenţa faţă de Sinner, numărul 1 în clasamentul ATP. Germanul se află acum la 1.810 puncte în spatele lui Sinner în clasamentul live.