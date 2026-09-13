Kimi Antonelli, mai aproape de titlul mondial în F1. Pilotul Mercedes a câștigat Marele Premiu al Spaniei

Kimi Antonelli se apropie de titlu odată cu victoria obţinută în Marele Premiu al Spaniei, duminică. Pilotul echipei Mercedes i-a devansat pe Max Verstappen de la Red Bull şi pe Lando Norris de la McLaren într-o cursă în care strategia a jucat un rol decisiv, scrie Agerpres.

În primele tururi s-au înregistrat numeroase ciocniri, Norris reuşind să-şi păstreze la limită poziţia de lider, pornind din pole position, în timp ce Antonelli a tăiat două viraje în încercările sale susţinute de a-l depăşi pe britanic.

În cele din urmă, Antonelli nu a mai fost nevoit să-l depăşească pe pistă datorită unui Virtual Safety Car, care a jucat perfect în favoarea celor de la Mercedes, dar i-a ruinat şansele lui Norris la victorie. S-a desfăşurat o poveste a opririlor la boxe contrastante, în timp ce italianul a preluat conducerea netă a cursei, iar o schimbare lentă l-a făcut pe Norris să rămână în spatele lui Antonelli şi Verstappen.

"A fost o cursă foarte dificilă, deloc uşoară, mai ales în ceea ce priveşte gestionarea pneurilor. E bine să câştigi, dar nu mă simt atât de bine, deoarece cred că Lando merita să câştige. Totuşi, ne bucurăm de victorie şi vom continua să dăm tot ce avem mai bun", a declarat Antonelli la final.

Articolul continuă după reclamă

Adăugând a opta victorie la palmaresul său din acest sezon, Antonelli şi-a mărit avantajul la 81 de puncte în clasamentul piloţilor, în timp ce coechipierul său, George Russell, s-a mulţumit cu locul 5 în cursa de duminică, iar Lewis Hamilton a abandonat devreme din cauza unei probleme la frâne.

Liam Lawson a terminat al şaselea la volanul celei de-a doua maşini Red Bull, devansându-l pe Franco Colapinto, care a contribuit la o zi de succes pentru Alpine, fiind singurul pilot al echipei care a obţinut puncte, urmat de Oscar Piastri de la McLaren, Arvid Lindblad de la Racing Bulls şi Nico Hulkenberg de la Audi.