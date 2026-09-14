Daniel Maldini a fost implicat într-un accident rutier. Fotbalistul lui Cagliari a scăpat nevătămat

Atacantul Daniel Maldini, fiul legendarului Paolo Maldini, se simte bine după ce a fost implicat într-un accident de circulaţie, la Milano, în noapte de sâmbătă spre duminică, după ce a marcat golul victoriei pentru echipa de fotbal Cagliari în meciul cu Atalanta (2-1), a asigurat avocatul său, citat de AFP.

''Daniel se simte bine şi nu a suferit nicio rană, cu atât mai puţin răni grave, cum s-a relatat din greşeală'', a explicat Danilo Buongiorno, într-un comunicat remis agenţiei AGI.

''După ce a fost examinat la urgenţe, Daniel a fost autorizat imediat să părăsească spitalul şi a revenit la domiciliu, fiind sănătos'', a precizat avocatul.

Conform cotidianului Gazzetta dello Sport, Maldini, 24 ani, a fost testat pozitiv la alcoolemie, iar permisul de conducere i-a fost reţinut.

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Accidentul a avut loc la câteva ore după ce Daniel Maldini, format de AC Milan şi care a mai jucat la Monza, Atalanta şi Lazio, a marcat golul victoriei echipei Cagliari la Bergamo, 2-1 cu Atalanta, în etapa a patra din Serie A.

Internaţionalul italian (6 selecţii) era însoţit de trei prieteni când automobilul său, cu un motor puternic, cum precizează AFP, s-a ciocnit un alt autovehicul, în care se găseau două persoane, duminică dimineaţa, la ora locală 05:15. Potrivit presei italiene, niciuna din cele şase persoane implicate în accident nu a fost rănită serios.