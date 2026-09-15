Copiii ar putea fi convinși să petreacă mai puțin timp pe rețelele sociale. Este concluzia unui studiu care arată că mesajele de avertizare privind efectele asupra sănătății mintale i-ar putea determina pe tineri să reducă timpul petrecut în spațiul online.

O metodă simplă i-ar putea face atât pe copii, cât și pe adolescenți să petreacă mai puține ore pe rețelele de socializare.

Mai exact, este vorba despre mesajele de avertizare privind efectele pe care acestea le au asupra sănătății mintale. Este concluzia unui studiu realizat de mai mulți cercetători de la Stanford, care au analizat reacțiile unor tineri cu vârste cuprinse între 13 și 29 de ani.

Practic, participanților li s-au prezentat mai multe mesaje de avertizare cu privire la problemele care ar putea apărea pe parcurs, precum depresia, anxietatea și dependența.

Articolul continuă după reclamă

Iar specialiștii au remarcat că aceste avertismente au un impact mai mare asupra tinerilor, comparativ cu notificările clasice care le recomandă să ia o pauză de la telefoanele mobile.

Desigur, este un instrument destul de eficient, în special pentru părinții care vor să-i convingă pe cei mici să stea cât mai departe de ecrane, însă nu este un motiv suficient pentru a-i determina să facă acest lucru.

Tocmai de aceea, specialiștii le recomandă adulților să poarte discuții cât mai des cu copiii despre ce fac, dar și despre ce văd în mediul online.