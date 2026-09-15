CFR Călători funcționează în continuare fără bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026, la 257 de zile de la începutul anului. Sindicatele susțin că documentul este blocat la Ministerul Finanțelor și avertizează că, dacă finanțarea nu este deblocată rapid, "trenurile se vor opri".

CFR Călători, fără buget de 257 de zile. Sindicaliștii cer deblocarea finanțării: "Trenurile se vor opri" - Profimedia

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane acuză Ministerul Finanțelor că întârzie aprobarea bugetului CFR Călători, companie care asigură zilnic transportul a zeci de mii de pasageri, potrivit Mediafax.

Potrivit sindicaliștilor, au trecut 257 de zile de la începutul anului, iar operatorul feroviar de stat funcționează în continuare fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat.

"Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor", susține Federația.

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"Nepăsare sau incompetență"

Sindicaliștii pun sub semnul întrebării durata procedurilor și cer explicații cu privire la motivele pentru care bugetul companiei nu a fost aprobat până în luna septembrie.

"Este nepăsare, incompetență sau există alte interese?", se întreabă reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

Aceștia susțin că depășirea termenului de 150 de zile de la aprobarea bugetului de stat a ajuns să afecteze finanțarea serviciului public de transport feroviar.

Federația atrage atenția că lipsa bugetului nu reprezintă doar o problemă administrativă, întrucât activitatea CFR Călători presupune cheltuieli pentru energia electrică, motorină, reparații, materiale și salarii, necesare pentru menținerea trenurilor în circulație.

Investiții insuficiente

Reprezentanții angajaților reclamă, totodată, că situația actuală se înscrie într-un șir mai lung de probleme ale sistemului feroviar, pe fondul subfinanțării, investițiilor insuficiente și al deciziilor luate cu întârziere.

"Nu discutăm despre niște simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula", transmit sindicaliștii.

Federația solicită Ministerului Finanțelor să finalizeze de urgență procedurile de aprobare a bugetului și să explice public cine este responsabil pentru întârziere și de ce s-a ajuns în această situație.

"Dacă finanțarea nu este deblocată urgent, trebuie spus foarte clar: trenurile se vor opri", avertizează reprezentanții Federației.

Sindicaliștii susțin că transportul feroviar nu poate fi administrat permanent „din criză în criză” și că nici pasagerii, nici angajații CFR Călători nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative.

Reacţia ministrului

"Nu se vor opri trenurile. Nu aprobăm bugete de dragul unora din sindicate", a declarat Radu Miruţă la o conferinţă USR.

Ministrul Transporturilor a modul în care, în trecut, ar fi fost aprobate bugete pentru compania feroviară, despre care spune că au servit mai degrabă pentru "pancarte pe Facebook" decât pentru rezolvarea problemelor reale.