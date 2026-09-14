MAE face angajări. Cum arată grila salarială și care sunt condițiile pentru candidați

Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a 20 de posturi consulare vacante în cadrul Corpului diplomatic și consular al României. Posturile sunt destinate profilului Afaceri Consulare, grad de agent consular (cod post: CONSAGC2026).

Dosarele de înscriere pot fi depuse electronic în perioada 14-23 septembrie 2026, prin intermediul formularului disponibil pe platforma de carieră a Ministerului Afacerilor Externe.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să participe la concurs

Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea participa la concurs. Printre acestea se numără cetățenia română și domiciliul în România, cunoașterea limbii române, capacitatea deplină de exercițiu și absolvirea unor studii superioare corespunzătoare unui număr de minimum 240 de credite transferabile sau de minimum 300 de credite în cazul dublei specializări.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, persoanele care vor să intre în Corpul diplomatic și consular trebuie să cunoască cel puțin două limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză.

Candidații trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni, să nu facă parte din partide politice și să nu fi fost lucrători ai Securității sau colaboratori ai acesteia, în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, nu sunt eligibile persoanele care au fost destituite dintr-o funcție publică sau cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii trei ani.

Ce salarii de bază au agenții consulari

Concursul este organizat pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, iar cele 20 de posturi vacante sunt pentru profilul Afaceri Consulare, grad de agent consular. Salarizarea se stabilește conform grilei, în funcție de gradație (vechimea totală în muncă) și de gradul consular.

În documentul MAE privind drepturile salariale aferente lunii februarie 2026 pentru personalul încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, funcția este menționată sub abrevierea "AG.CONS" (agent consular).

Potrivit datelor publicate de MAE pentru februarie 2026, salariul de bază al unui agent consular din Centrala ministerului este cuprins între 6.184 și 7.326 de lei, în funcție de gradație. La această sumă se pot adăuga sporuri.