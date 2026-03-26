Mircea Lucescu, după ratarea calificării la Mondial: "Greşeala care a dus la gol putea fi evitată"

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat joi seară, după meciul cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, că după părerea sa turcii vor ajunge la Cupa Mondială. El a precizat că este mulţumit de jucătorii tricolori şi că există "o bază".

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 22:17
"Din păcate am pierdut după un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei. Noi ne-am apărat foarte bine. Au avut şi ei o bară, dar şi noi am avut două. Greşeala care a dus la gol a fost o greşeală care putea fi evitată fără nicun fel de probleme. Din păcate se întâmplă astfel de lucruri, o fracţiune de secundă de neatenţie. Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM. N-am luptat cu nimeni, am venit din dorinţa de a fi aici", a spus Lucescu la Prima TV.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială

"Calhanoglu mi-a spus: Cu dumneavoastră am învăţat fotbal", a mai declarat tehnicianul. La Digi Sport, Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de tricolori. "Sunt mulţumit de băieţi, avem o bază, trebuie să crească, să ajungă la nivel mondial". Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
