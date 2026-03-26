Mircea Lucescu, după ratarea calificării la Mondial: "Greşeala care a dus la gol putea fi evitată"

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat joi seară, după meciul cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, că după părerea sa turcii vor ajunge la Cupa Mondială. El a precizat că este mulţumit de jucătorii tricolori şi că există "o bază".

"Din păcate am pierdut după un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei. Noi ne-am apărat foarte bine. Au avut şi ei o bară, dar şi noi am avut două. Greşeala care a dus la gol a fost o greşeală care putea fi evitată fără nicun fel de probleme. Din păcate se întâmplă astfel de lucruri, o fracţiune de secundă de neatenţie. Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM. N-am luptat cu nimeni, am venit din dorinţa de a fi aici", a spus Lucescu la Prima TV.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială

"Calhanoglu mi-a spus: Cu dumneavoastră am învăţat fotbal", a mai declarat tehnicianul. La Digi Sport, Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de tricolori. "Sunt mulţumit de băieţi, avem o bază, trebuie să crească, să ajungă la nivel mondial". Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Articolul continuă după reclamă

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰